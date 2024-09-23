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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hediye Ettiği 428 Yıllık Kur'an-ı Kerim Replikası, Hacı Firdevs Türkmenoğlu Camii'nde Sergileniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hediye Ettiği 428 Yıllık Kur'an-ı Kerim Replikası, Hacı Firdevs Türkmenoğlu Camii'nde Sergileniyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat hediye edilen Hattat Ahmed Karahisari eserlerinden olan 428 yıllık Kur'an-ı Kerim replikası, sergilendiği Hacı Firdevs Türkmenoğlu Camii'nde yoğun ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat hediye edilen Hattat Ahmed Karahisari eserlerinden olan 428 yıllık Kur'an-ı Kerim replikası, sergilendiği Hacı Firdevs Türkmenoğlu Camii'nde yoğun ilgi görüyor.

Van'da yapımı 2017 yılında tamamlanan Selçuklu, Osmanlı ve Arap mimarisinin özelliklerini barındıran bin 200 kişi kapasiteli Hacı Firdevs Türkmenoğlu Camii, cemaate geniş ve ferah bir ibadet ortamı sunuyor. Camiyi 2018 yılında ziyaret ederek resmi açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o sırada bir Kur'an-ı Kerim replikası (kopyası) hediye etti. 16. yüzyılın en büyük eserlerinden sayılan ve orijinali günümüzde Topkapı Sarayı'nda bulunan Mushaf-ı Şerif'in bir replikası da Hacı Firdevs Türkmenoğlu Camii'nde muhafaza ediliyor. Camide özel bir alanda sergilenen Kur'an-ı Kerim, sadece Ramazan aylarında bu alandan çıkarılarak cami imam hatipleri tarafından okunuyor.

"Herkesin istifade etmesi ve görmesi gerekiyor"

İHA muhabirine konuşan Camii İmam Hatibi Nasrullah Yavuz, caminin resmi açılışında Cumhurbaşkanı tarafından bu Kur'an-ı Kerim'in hediye edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanının ziyaret sırasında camiyle ilgili kendilerinden bilgi aldığını hatırlatan Yavuz, o gün kendileriyle arasından geçen 'hafızlık' diyalogunu anlattı. Bir Cumhurbaşkanı'nın Kur'an-ı Kerim ile meşgul olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yavuz, "Caminin içinde bize bu Kur'an-ı Kerimi takdim ettiler. Bizler de o gün bu camlı dolabı yaptırdık. Daha sonra camimizin güney kısmına bıraktık. Herkesin istifade etmesi ve görmesi gereken mübarek Kur'an-ı Kerim'i camimizde muhafaza ediyoruz" dedi.

"Kur'an-ı Kerim cemaatin ilgisini çekiyor"

Camiye ilk giriş yapan cemaatin ilk olarak Kur'an-ı Kerim'e dikkat kesildiğini söyleyen Yavuz, "Gelen cemaat dolabın yanına gelerek bizlerden bilgi alıyor. Daha sonra yazılan yazıları okuyor. Bizler de her Ramazan-ı Şeriflerde camimizde hatip yapıyoruz. Her öğle namazlarından sonra bu Kur'an-ı Kerim'i rahlesiyle birlikte mihraba indirip cemaatimizin iştirakiyle hatip okuyoruz. Böylece bu mübarek Kur'an- Kerim'den istifade etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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