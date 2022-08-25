Cumhurbaşkanı için doğal 'Şenkayam Balı' ürettiler

Erzurum'un Şenkaya İlçesi Belediye Başkanlığı bünyesinde oluşturulan bal ormanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için doğal 'Şenkayam Balı' ürettiler.

Şenkaya ilçesinde Şenkaya İlçesi Belediye Başkanlığı tarafından Şenkayam Bal Ormanı kuruldu. 200 arı kovanının bulunduğu bal ormanında doğal bal üretimi yapılıyor. Bal ormanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için özel bal kovanı da bulunuyor. Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi yazılan kovanı kendisine hediye edeceklerini söyledi.

Şenkaya ilçesinin her şeyinin doğal olduğunu belirten Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, "İlçemiz Allahuekber dağı eteklerinde bin bir çeşit çiçeklere sahip arıcılık yapmaya müsait bir ilçedir. Bizlerde bunu tespit ederek belediye olarak Şenkayam Bal Ormanı'nı gerçekleştirdik. Şuanda 200 arı kovanımızla doğal bal üretiyoruz. Cumhurbaşkanımız için özel bir kovanımız var. Yakında Cumhurbaşkanı'mıza da hediye edeceğiz. Doğal balımızı şifa niyetine kendilerine hediye edeceğiz. Bütün insanlara Şenkayam balı yemelerini tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM