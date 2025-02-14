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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asya turu çerçevesinde gittiği Pakistan'da, onuruna verilen resmi yemeğe faytonla gitti. Erdoğan'a faytonda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Şubat'ta başlayan Asya-Pasifik turu çerçevesinde Malezya ve Endonezya'dan sonra son durağı olan Pakistan'a gitti. Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif, daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti

24 İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif, "Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi, Çeşitlendirilmesi ve Kurumsallaştırılması" bildirisine imza atarken, iki ülke arasında ticaret, finans, savunma, bilim ve teknoloji, enerji, bilgi ve yayıncılık, eğitim, sağlık, gıda güvenliği, su kaynakları ve din işleri gibi alanlarda 24 iş birliği anlaşması da imzalandı. İmza töreninin hemen ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Pakistan'la işbirliğinin ve ilişkilerin arttırılacağı mesajlarını verdi. Gazze'de yaşananlar ve Filistinlilerin mücadelesine yönelik ifadeleriyle de dünyaya seslenen Erdoğan, Pakistan-Türkiye İş Forumu'ndaki konuşmasında iş insanlarına seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan temaslarının son kısmında ise İslamabad'da, Cumhurbaşkanlığı Binası'nda Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi ve İslamabad'da Pakistan kuvvet komutanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti

ERDOĞAN RESMİ YEMEĞE FAYTONLA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyareti sırasında Pakistan'da onuruna yemek verildi. Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından onuruna verilen resmi yemeğe faytonla gitti. Erdoğan'a faytonda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti

ŞERİF: YAŞASIN PAKİSTAN-TÜRKİYE KARDEŞLİĞİ

Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan temaslarını tamamlamasının ardından ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Şahbaz Şerif, "Pakistan halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan-Türkiye kardeşlik bağlarına olan sarsılmaz bağlılığına derinden değer vermekte ve takdir ediyor. Bu tarihi ziyaret sırasında alınan önemli kararların ikili işbirliğimizi yeni seviyelere taşıyacağından eminim. Bu barış, ilerleme ve refah yolculuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın bir şekilde çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı. Şerif paylaşımını Türkçe olarak "Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği" ifadeleri ile sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti

"ERDOĞAN SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL İSLAM DÜNYASININ LİDERİ"

Şahbaz Şerif, dün gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Burada çok büyük bir lider var, sadece Türkiye'nin değil, İslam dünyasının lideri. Liderliğinden ve niteliklerinden çok büyük onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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