Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini, haklarını ve Doğu Akdeniz’deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini, haklarını ve Doğu Akdeniz’deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini, haklarını ve Doğu Akdeniz'deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı