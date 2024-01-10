Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barıştırdığı kadın kansere yenik düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde Adana ziyareti sırasında kocasıyla barıştırdığı ve yeniden evlenmelerini sağladığı kadın kansere yenik düştü.

Merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde 15 Nisan 2008 tarihinde meydana gelen tüp patlamasında yanarak yaralanan 7 yaşındaki İbrahim Yıldırım, hastanede 200 lirayı ödeyemedikleri için rehin kalmış, bunun üzerine dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girince çocuk rehin kalmaktan kurtulmuş ve hastane ise Sağlık Bakanlığı tarafından 5 gün kapatılmıştı. Erdoğan bu olaydan yaklaşık bir ay sonra bir dizi açılış yapmak üzere Adana'ya geldi. Ziyaret sırasında Erdoğan Adana Valiliğinde yaralanan İbrahim Yıldırım'ı da kabul etti. Bu sırada Erdoğan, İbrahim Yıldırım'ın annesi Necla ile babası Mehmet Yıldırım'ın ayrı olduğunu öğrenince, "Artık bundan sonra birlikte olun. Tekrar evlenin, çocuğunuz var" demesi üzerine çift yeniden evlenmişti. Aradan yaklaşık 16 yıl geçtikten sonra İbrahim Yıldırım büyüyüp askere giderken, annesi ise kansere yakalandı. Bir süre kanser tedavisi gören anne hayatını kaybetti. Mehmet Yıldırım, eşini çok sevdiğini, uzun süredir kanser tedavisi gördüğünü ve çok acı çektiğini belirterek, "İbrahim askere gitti. O giderken annesi vardı. Şimdi geldiğinde annesi olmayacak. Bizim yuvamızın yeniden kurulmasına Cumhurbaşkanımız Erdoğan vesile olmuştu. Ancak çok sevdiğim eşimi şimdi de kanser nedeniyle kaybettim" dedi. - ADANA