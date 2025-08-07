Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu, Kars'ta şehit annesine teslim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine dair ilk mektubu, Kars'ta şehit ailesine teslim edildi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Milletvekili Adem Çalkın ve beraberindekilerle birlikte Yenişehir Mahallesi'nde Salgar ailesini evlerinde ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu teslim etti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindekileri 2007 yılında Şırnak'ta şehit olan Turgay Salgar'ın annesi Güler Salgar karşıladı. Ercan, bir süre şehit annesi Güler Salgar ile sohbet etti. Salgar'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. Anne Güler Salgar'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu ailenin gelini Cansu Salgar okudu.

Anne Güler Salgar, "Devletimiz sağ olsun, Rabbim hiçbirisine zeval vermesin. Şehidimizin acısı çok, ama bir o kadar da şerefi, gururu çok. Bütün şehitlerimize Rabbim rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Bir daha böyle şeylerle karşılaşmayalım. Bir daha annelerin gözlerinin yaşı akmasın. Çok zor, acısı ne kadar çok ise o kadar da gururluyuz. Vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun. Bir şeyler konuşmak boğazıma düğümleniyor ama Rabbim bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Hiçbir annenin gözünün yaşı akmasın. Devletimiz, askerimiz, polisimiz var olsun. Rabbim onları muhafaza eylesin. Her gücü kuvveti onlara versin. Kötülere lanet olsun. Onlara Allah fırsat vermesin" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "'Terörsüz Türkiye' Türkiye için bir dönüm noktası. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan bu adım, çok değerli, çok kıymetli, biz tabii ki kendimizi çok daha iyi ifade etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, kendisinin kaleme aldığı şehit ailelerine olan mektubu, AK Parti Kadın Kolları olarak zaten biz bütün şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Sadece şehit ve gazi ailelerimizi değil tüm vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz bu süreçte. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız şehit ve gazi ailelerine özel seslenmek istediği için onların mektubunu bugün şehit ailemize getirdik. Sağ olsunlar evlerini açtılar bizlere, diğer mektupları şehit ve gazi ailelerine teslim edeceğiz. Bunun haricinde Cumhurbaşkanımızın diğer bütün vatandaşlara da özel mektubu var. Kapı kapı gezerek haneleri inşallah dolaşarak Sayın Cumhurbaşkanımızın diğer mektubunu da vatandaşlarımıza ileteceğiz" diye konuştu.

Ziyaret daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Ziyarette şehit ailesinin yakınları da bulundu. - KARS