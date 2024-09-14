Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid Kandili’nde Basın Mensuplarına Simit Dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile gerçekleştirdiği toplantının ardından Mevlid Kandili nedeniyle basın mensuplarına kandil simidi dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında iki lider kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic'i uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid Kandili nedeniyle programı takip eden gazetecilere kandil simidi dağıttı. - İSTANBUL