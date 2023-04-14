Çukurova-Kobe Belediyesi deprem işbirliği yapacak

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Japon heyetine, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ülkelerinin depremle ilgili deneyimlerinden yararlanmak istediklerini belirterek, işbirliği çağrısı yaptı.

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Japon heyetine, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ülkelerinin depremle ilgili deneyimlerinden yararlanmak istediklerini belirterek, işbirliği çağrısı yaptı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Japon heyeti ağırladı. Kobe Belediyesi Yapı Denetim ve İmar İşleri Daire Başkanı Yukio Tanaka, Kobe Belediyesi Kriz Yönetim Merkezi Müdürü Masayoshi Nose, Mukogawa Women's Üniversitesi'nden Prof. Tosu Shigeki, Mukogawa Women's Üniversitesi'nden Prof. Yanagisawa Kazuhiko ve Mukogawa Women's Üniversitesi'nden Prof. Tagawa Hiroyuki Başkan Soner Çetin'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Heyete BAU Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Murat Dündar ve BAU ULMER-HLO Müdürü İhsan Alpargın refakat etti.

Başkan Soner Çetin, Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığını belirterek, bu dönemde verdikleri destek için Japon halkına teşekkür etti.

Deprem öncesi alınacak önlemler konusunda Japonya'nın deneyimlerinden yararlanmak istediklerini belirten Başkan Çetin, "Bu konuda Japonya'ya bir heyet göndermeyi ve sizlerden uzmanları misafir etmeyi düşünüyorduk. Ziyaretiniz bu anlamda çok isabetli oldu. Kobe Belediyesi ve sizlerle bu işbirliğini başlatmayı çok isteriz" dedi.

Japon heyet de hem belediye hem de bilim adamları olarak her türlü desteğe hazır olduklarını kaydederek, Japonya'da depreme karşı alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi. Başkan Çetin ve belediyeden bir heyeti Kobe'ye davet eden Japon heyet, bilgi paylaşımı ve işbirliğinden büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Heyet üyeleri ayrıca Kobe Belediye Başkanı'nın geçmiş olsun mektubunu Soner Çetin'e takdim etti. - ADANA