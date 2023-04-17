Çukurova Belediye Başkanı Çetin, Salbaşlılarla İftarda Bir Araya Geldi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Salbaş'taki iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çetin, Salbaş'ın imar sorununun çözümünde son aşamaya gelindiğini, beldenin modern bir kesimhaneye kavuşacağını ve düğün salonunun genişletileceğini açıkladı.

Çukurova Belediyesi, Salbaş'ta iftar programı düzenledi. Başkan Çetin, oruçların açılmasının ardından Salbaşlılara seslendi. Çetin, son yıllarda afetlerin üst üste yaşandığını belirterek, "Önce pandemi ile uğraştık sonrasında yakın zamanda depremi yaşadık. Şükürler olsun ki Adana olarak diğer kentlere göre en hafif şeklinde atlattık. Çukurova 6,7 büyüklüğünde hissetti ama 5,1 hisseden diğer ilçelere göre alnımızın akıyla çıktık. Çukurova'da 72 ağır hasarlı yıkılması gereken bina var. Ama 500'ün üzerinde yıkılması gereken bina var her bir ilçede" dedi.

Başkan Çetin, depremden sonra Salbaş gibi yerlere talebin arttığına dikkat çekerek, "Salbaş'ın nüfusu hızla arttı. Sizin imar sorununuz ile ilgili çok çaba sarfettik. Çok şükür planları kesinleştirdik askıdan indi şimdi geriye uygulama kaldı. Uygulamayı tamamladıktan sonra inşaatları yapabileceksiniz. Bundan sonra zaten değerli olan Salbaş bir kat daha değer kazanacak" diye konuştu.

Başkan Çetin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Salbaş'ta düğün salonuna büyük rağbet gösteriliyor. Halkın memnun olduğunu biliyorum. Düğün salonunun küçük geldiğini biliyorum. Düğün salonunun önüne bir sundurma yapılacak ve dışarıda da düğün yapabileceksiniz. Salbaş'ın en büyük ihtiyacı modern bir kesimhane. Bunun yeri hazırlandı. Büyükşehir'e teklifimize sunduk. Planda değişiklik yapıldık sonra en kısa sürede yapımına başlayıp hizmete açacağız. Böylece Salbaş'ın önemli bir sorununu çözmüş olacağız."