Ankara'da sıra dışı yaşam: Onlarca hayvanla ortak hayat kurdu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Özgür Peştanlı; kurtlardan köpeklere, atlardan eşeklere kadar onlarca hayvanla kurduğu çiftliğinde doğayla iç içe bir yaşam sürdürüyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesi Gümüşyayla Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Özgür Peştanlı, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürerek farklı türlerde onlarca hayvanla birlikte yaşadığı bir çiftlik kurdu. Peştanlı'nın çiftliği, barındırdığı vahşi ve evcil hayvanlarla dikkat çekiyor. Kendine küçük bir yaşam alanı kurduğunu ve hayvanlarıyla mutlu bir şekilde yaşadığını belirten Peştanlı, zamanla hayvan sayısının arttığını ifade ederek çiftliğinde kurt, deve, at, eşek, kedi, köpek ve çeşitli kuş türlerinin bulunduğunu aktardı. Peştanlı, kurduğu yaşam alanının bir doğal yaşam parkı niteliği taşıdığını belirterek, özellikle çocukların doğayla temas etmesini amaçladığını dile getirdi. Ayrıca doğayı ve hayvanları da koruma mesajları veren Peştanlı, hayvanlarla kurduğu bağ sayesinde dizi ve film projelerine de destek verdiğini ifade etti. Doğayla iç içe bir yaşam sürdüren Peştanlı, şehir hayatından uzak bu yaşam tarzını sürdürmekte kararlı olduğunu kaydetti.

"Kendime küçük bir yaşam alanı seçtim"

Çiftliğindeki hayvanlarla ortak bir bağ kurduğunu belirten Özgür Peştanlı, şehirden uzak sakin bir yaşam sürdüğünü belirterek, "Kendime küçük bir yaşam alanı, hayvanlarla yaşayabileceğim bir yaşam alanı seçtim. Burada keçilerim, koyunlarım, eşeklerim, farklı atlarım, güvercinlerim, papağanım, kedilerim, köpeklerim ve saymadığım birçok hayvanlarım var. Onlarla yaşıyorum. Hepsini eğitebildim. Hepsiyle anlaşabiliyorum. Bana göre hepsi konuşuyor, sadece sesleri yok. Kış ayı olduğu için saat sabah 7'de hayvanları önce besleyip ondan saat 10 gibi sularını veriyorum. Ondan sonra genel temizlik yapıyorum ve akşam oluyor. Yani bir günümün nasıl bittiğini bilmiyorum ve benim için zaman çabuk geçiyor" diye konuştu.

"Hepsi benim için birer oyuncu"

Çiftliğindeki hayvanların hepsiyle farklı bir bağ kurduğunu ve hepsinin kendisinde ayrı bir yeri olduğunun altını çizen Peştanlı, "Bu işe bir hobi olarak başladım. Şu an ticaret olarak yapıyorum. Ticaret olarak hayvanı üretiyor muyum hayır. 'Nasıl para kazanıyorsunuz' diye soruyorlar. Genelde sordukları soru bu. Hepsi benim için birer oyuncu. Ben de onların koçuyum. Onlarla diziler, reklamlar, belgeseller gibi işler yapıyoruz. Hepsini ayrı ayrı seviyorum ama Dudu (papağan) 35 senedir benimle. Onun yaşı çok fazla. Uzun süredir beraberiz. İçeride atlarım var. 18-19 yaşında atlarım var. Hepsini ayrı seviyorum. Aralarında bağ kurduğum birkaç tanesi var" ifadelerine yer verdi.

"Kendime ait bir at ırkı çıkarttım"

Hayvanların bakımlarının zor olduğunu ve birbirleriyle uyum sağlamalarının uzun bir süreç aldığını ifade eden Peştanlı, "Zorlandığım anlar oldu çünkü birbirlerine uyum sağlamaları en çok yoran şey. Çünkü kediyle köpek, kuşla köpek, atla eşek gibi hepsi farklı hayvanlar. Farklı yerlerde birbirlerine uyum sağlamaları beni zorluyor ama sonra alışıyoruz. Hep beraber birlik halinde yaşayabiliyoruz. Kendime ait bir at ırkı çıkarttım. Pinto diye. Türkiye'de sadece İngiliz ve Arap atları var. Ben İngiliz ve Arap atlarından farklı kanlar alarak kendime renkli atlar yaptım. Alacalı, kahverengi beyazı, siyah beyazı gibi farklı tonlarda farklı atlar yaptım. Şu an elimde 19'a yakın bu atlarımdan var. Bu iş, bir günlük iş değil. 365 gün yaşayabileceğine inandığın zaman böyle bir şey yaşayabilirsin. Atla olan bağımı atın üzerinde yaptığım hareketlerle, duduyla olan bağımı poz vererek, yani hepsiyle farklı farklı yaşıyorum. Bağlarım hepsiyle birbirinden farklı. Doğa ve hayvanları koruyalım. Tek istediğim bu" cümlelerine yer verdi. - ANKARA