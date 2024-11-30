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Cübbeli Ahmet Hoca, Kayseri'de hastaneye kaldırıldı

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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Kayseri'ye geldiği sırada uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren Ünlü'nün durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ahmet Mahmut Ünlü, bir programa katılmak için geldiği Kayseri'de hastaneye kaldırıldı. Ünlü'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir program için Kayseri'ye gelirken, uçakta rahatsızlanması üzerine havaalanından direkt olarak hastaneye kaldırıldı. İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan Ahmet Mahmut Ünlü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AHMET MAHMUT ÜNLÜ KİMDİR?

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü 27 Şubat 1965'te dünyaya geldi. Türk vaiz, hafız ve yazardır. Giresun Göreleli olup 3-4 yaşlarında iken ilim tahsiline başladı. Küçük yaşlarında Cübbe giydiği için Cübbeli Ahmed lakabını aldı.

11 yaşına kadar Fatih Çarşamba İsmailağa camiinde medrese eğitimine devam etti. 12 yaşında Yavuz Selim ve Kasım Paşa Camii gibi büyük camilerde verdiği vaazlar büyük kalabalıklar tarafından izlenmeye başlandı. Aynı yaşta Rize'nin Pazar ilçesinde Tütüncüler köyü Kur'an kursunda Resul Bölükbaş'tan sarf, nahiv, ilm-i kelam, meânî, tefsir, hadis ve fıkıh dallarında, tahsili uzun seneler sürecek olan kitapları 20 aylık zaman zarfında bitirerek 1980 yılında on binlerin katılımıyla tertip edilen merasimde icazet-i ilmiyesini aldı. 1990'da merkezi Fatih'te olan Fatih Hak ve Hizmet Vakfını kurdu.

İsmailağa Camisinde kurduğu ders halkalarında 10 sene içerisinde birçok isim yetiştirerek hizmetlerine devam eden Hoca, Türkiye'nin ve Dünya'nın muhtelif bölgelerinde düzenlediği sohbetlerinde, vaazlarını yüzbinlere ulaştırdı. "Resaili Ahmediyye" ismiyle değişik konularda yayınlanmış birçok risalesi bulunan Cübbeli Ahmet, Dualarım kitabıyla ün yapmıştır.

Cübbeli Ahmet Hoca, Kayseri'de hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMGk:

Geçmiş olsun kıymetli hocam

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Haber YorumlarıSMMM:

HER TARAFIN HOCA OLSA NE YAZAR SENİN.

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Haber YorumlarıÇoşkun Çavuşoğlu:

Allah şifasını versin inşallah

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Haber YorumlarıUlas Toplar:

İki tane dua etsin düzelir hastaneye ne gerek var.

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Haber YorumlarıHaydo:

Şıh hazretleri! “Doktora ne gerek var, yok mu bir duası” Bilim ile dalga geçene bak!

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Haber YorumlarıSadece Kul:

Züppeli hocamızın “dış” dünya ile en bağlantılı yeri arızalanmış.

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Haber YorumlarıCasus:

Allah'ın sevgili kulu olsaydı, yanına alırdı!

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Haber YorumlarıMapo 77:

yanlis hava yollariyla ucmus muritleri 2 dua okusaydi kayseriye hasta olmadan ucururlardi hocayi

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Haber YorumlarıMülayim sert:

Duaların hiçbir işe yaramadığını kendide biliyor

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Gecmis Olsun...

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