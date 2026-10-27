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İstanbul Boğazı'nda çamur iki renge büründü, görüntü Beykoz'dan alındı

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İstanbul Boğazı'nda çamur iki renge büründü, görüntü Beykoz'dan alındı
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İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından derelerden Boğaz'a akan çamur, denizi iki renge bürüdü. Çamurla kaplanan alanlar Beykoz'dan havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların ardından İstanbul Boğazı çamurla kaplanarak iki renge büründü. Çamurlu alan havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağışların yoğunluğu sebebiyle oluşan çamurlar derelerden İstanbul Boğazı'na aktı. Çamurla kaplanan deniz iki renge büründü. Denizin çamurlu bölgeleri Beykoz'dan havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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