Çorumlu Patates Satıcısı: Patatesin Eziği Çürüğü Bile 2.5 Lira. Artık Tezgah Altında Çürük Malzeme Kalmıyor

ÇORUM (ANKA) -

ERKAN KARACA

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin'e dert yanan Çorumlu patates satıcısı, "Geçen yıl 3,5 liraya satılan patatesi şimdi 3 kilosunu 20 liraya satıyoruz. Vatandaşın alım gücü zayıf. Patatesin eziği ve çürüğü bile 2,5 lira. Artık tezgah altında çürük malzeme kalmıyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin, Çorum'da semt pazarına giderek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Yumurta satan Mehmet Danacı, geçen yıl 10 lira olan viyol yumurtanın bugün zararına 33 liraya satıldığını söyledi.

Sohbet sırasında emeklilere verilen ikramiyenin gündeme gelmesi üzerine Şahin ise, "Orada şöyle bir oyuna gelebiliriz. Bakan bin 100 liradan fazla vermeyeceğiz diyor ama, kurtarıcı olarak sayın Erdoğan yarın çıkıp 1500 lira yaptım diyebilir" diye konuştu.

"PATATESİN EZİĞİ ÇÜRÜĞÜ BİLE 2.5 LİRA. ARTIK TEZGAH ALTINDA ÇÜRÜK KALMIYOR"

Pazarda patates satan Fahri Coşkun, geçen yıl 3,5 liraya satılan patatesi bugün 3 kilosunu 20 liraya sattıklarını belirterek, patatesin eziği ve çürüğünün bile 2,5 liradan satıldığını, artık tezgahların altında çürük malzeme kalmadığını söyledi. Coşkun, "90'lı yıllarda 1 liraya alıp 2 liraya satıp ekmek yiyorduk, şimdi yiyemiyoruz" dedi.

"TEK MALZEME İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR"

Pazarda marul satan bir vatandaş ise, "İnsanların alım gücü kalmadı. Tek bir malzeme için bile pazarlık yapıyorlar" dedi. Pazar yerinde İdris Şahin'i gören Songül Kılıç isimli bir vatandaş ise artık eskisi gibi alışveriş yapamadıklarını anlattı. Kılıç, "Pazardan aldığım malzemelere 135 lira para verdim ama elimde bir şey yok. Daha önce 75 lira verip pazar aracını dolduruyorduk. Oğlum hasta antibiyotiğini bile alamadım. Olan da ağlıyor olmayan da. Ekonomiyi en iyi çözen Ali Babacan'dı, inşallah çözer" dedi.

"İŞÇİNİN PARASINI ÇIKARAMIYORUZ"

Pazar esnafından İremgül Gürlek, işçinin günlüğünü bile karşılayamadıklarını anlatarak, "Mazot çok pahalı ama sattığımız ucuz" dedi.