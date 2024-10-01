Üye Girişi
Haberler

Çorum Valisi'nden Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Valisi Ali Çalgan, yaşlıların kültürel değerlerimizi taşımadaki önemine vurgu yaparak, devletin yaşlılara yönelik sunduğu imkanları anlattı. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle huzurevi ziyaretleri gerçekleştirdi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, "Yaşlılarımız, dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır" dedi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi ile Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Huzur evi sakinleri ile bir araya gelen Vali Çalgan, yaşlılarla hem sohbet etti. Huzurevi sakinleri de Vali Çalgan ve eşinin ilgisinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Her insan için değişik anlam ve önem ifade eden yaşlılığın, hayatın çok özel bir dönem olduğuna dikkat çeken Vali Çalgan, "Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir. Devletimiz, büyüklerimiz için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Her zaman büyüklerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Yaşlılara saygı, yaşlılara bakmak ve onları hiçbir şekilde incitmemek inancımızın da bizlere çok açık ve hiçbir muğlaklığa yer bırakmayacak şekilde yüklediği en temel görevlerden biridir" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı

İran, İsrail'i füzelerle vuruyor

 İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak

İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak

 Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü

Nasrallah'ın ölümü üzerinden Erdoğan'a küstah sözler: Artık yürüyen ölü
İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?

Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Michy Batshuayi neden PFDK'ya sevk edildi, kaç maç ceza alabilir? Michy Batshuayi şapkasında ne yazıyor, küfür mü yazıyor? Okan Buruk neden PFDK'ya sevk edildi, kaç maç ceza alabilir? (41. Madde nedir) Arsenal PSG hangi kanalda? Arsenal PSG maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Stuttgart Sparta Prag kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Stuttgart Sparta Prag özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Barcelona Young Boys maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Barcelona Young Boys maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Tel Aviv nerede, hangi ülkede? Inter Kızılyıldız maçı CANLI izle! (tabii Spor) Inter Kızılyıldız maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karasuspor Bozüyük Vitraspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Karasuspor Bozüyük Vitraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gölcükspor Karamürselspor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Gölcükspor Karamürselspor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İstanbul Beylikdüzüspor Sultanbeyli Belediye Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi İstanbul Beylikdüzüspor Sultanbeyli Belediye Spor maçı ne zaman? Dikilitaş Spor Sarıyer Yenimahallespor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Dikilitaş Spor Sarıyer Yenimahallespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });