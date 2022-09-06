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Çorum haberleri! Kargı'da yaya geçitleri yenilendi

Yerel Haberler

Çorum haberleri! Kargı'da yaya geçitleri yenilendi

Çorum yerel haberi: Kargı'da yaya geçitleri yenilendiÇORUM Çorum'un Kargı ilçesinde Karayolları Şube Şefliği ekipleri, okullar açılmadan önce yaya geçitlerini boyayarak yeniledi.

Kargı'da yaya geçitleri yenilendi

ÇORUM Çorum'un Kargı ilçesinde Karayolları Şube Şefliği ekipleri, okullar açılmadan önce yaya geçitlerini boyayarak yeniledi.

Öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılında daha güvenli bir şekilde okullarına gidebilmeleri için Kargı Meslek Lisesi önü, Atatürk İlk Okulu ve çarşı içindeki tüm yaya geçitleri Karayolları ekipleri tarafından yenilendi. Çalışmalar sırasında Kargı ilçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri de yol güvenliğini sağlayarak trafiği aksatmadan çalışmaların tamamlanmasını sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Ozan Acar - Yerel

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