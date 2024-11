Çorum'da Vatandaşlardan Ges Tepkisi: "Sit Alanındaki Tarlalarımız İzinsiz Kazıldı"

Haber: Erkan Karaca

(ÇORUM) - Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Yatankavak köyünde yaşayan vatandaşlar, köylerine GES inşa edildiğini, işi yapan firmanın ise sit alanında kalan tarlalarına elektrik direği ve kablo döşediğini iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Yatankavak köyündeki alana Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması çalışmaları, köylüler ile firmayı karşı karşıya getirdi. Köyde yaşayan vatandaşlar, firmanın, hiçbir bilgilendirme yapmadan tapulu tarlalarına elektrik direği dikip, kablo geçirdiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi. Merada yapılan GES sebebiyle hayvanlarının otlayacağı alanın da kalmayacağını söyleyen köylüler, projenin bir an önce durdurulması gerektiğini ifade etti.

"Benim haberim ve bilgim dışında yapıyorlar bu işleri"

Konuyla ilgili konuşan Köy muhtarı Mehmet Kaplan, vatandaşların izni olmadan tarlaların kazıldığını iddia ederek, şunları söyledi:

"Burada GES projesi yapıyorlar. Köylünün izni ve benim rızam olmadan direk yerleri kazdılar. Direk dikilmeyecekti direk dikildi. Vatandaşı hiç kale almıyorlar. Bizim iznimiz var diye ceza yediler 2 buçuk milyon, Özel İdareye de bu konuda teşekkür ediyorum ama yine de işleme devam ediyorlar. Ruhsatı olmadığını biliyoruz. Benim haberim ve bilgim dışında yapıyorlar bu işleri. Jandarmayı da çağırıyorum. Jandarma gelince iş bırakıyorlar sonra tekrar başlıyorlar. Yetkililerden yardım istiyorum yani köylüye yardımcı olsun. Sit alanı olduğundan köylü bir taş söktürmeye jandarmadan izin alıyor. Bunlar kimden izin almış da kazıyorlar. Ören yeri diyor büyüklerimiz de. Kazı çalışmalarının durdurulması lazım dediler biz gelince kaçtı gittiler. Yani biz çok mağdur durumdayız. Yani bir köylü olarak kimi kime şikayet edeceğimizi bilmiyoruz."

"Firma, hukuksuzca tarlamızı işgal ediyor"

Köyde ikamet eden Hulusi Aslan ise, firmanın hukuksuzca tarlalarını ihlal ettiğini iddia ederek, "Buraya direği dikmişler benim haberim yok. Bu tarla benim. Komşular geçsin diye ben tarlanın kenarından yol açtım. Onlar da gelmiş yolu kazıyorlar. Aşağıdan çay geçiyor onları da parçalıyorlar. Nereye bildireceğiz. Kime şikayet edeceğiz" diye konuştu.

Yusuf Yılmaz isimli vatandaş ise mağdur olduklarını belirterek, "Bu tarla benim. Tarlayı kazıyorlar. Karşı da taşlar var. Taşı sökemiyoruz. Sit alanı olduğu için. Bizlerin haberi olmadığı için kazıları yapmışlar. Kablolar belli burada, direk burada, köylünün hiçbir haberi yok. Köylüye bildirmeden kazı yapıyorlar. İlgili makamların haberi olsun. İlgililere bildirmek için" şeklinde konuştu.

"Ruhsatı olmadan bu kazıyı nasıl yapıyorlar?"

Vatandaşlardan Muhsin Yılmaz ise şunları söyledi:

"Köyümüze yapılan bu proje İl Özel İdaresi İmar Projesi şu an askıda. Daha doğrusu kaçak yapılaşmadan dolayı ceza yiyen firma tekrar başvuru yaptı. Askıda köyümüzün muhtarı ve azaları, köy halkı ile birlikte itirazda bulundu. Şu anda askı sürecinde itirazda bulunduklarından dolayı da bu tekrar İl Genel Meclisi'ne gidecek. Köylünün anlamadığı çok noktalar var. Bir; bunların ruhsatı olmadan bu kazıyı nasıl yapıyorlar. Burası tarihi bir alan sit alanı her taraftan mezar çıkıyor. Her tarafta tarih var. En basitinden şu karşıdaki taştan bile işaretler var. Tarihi yerler var yani bunu ben müzeye de söylerim. Herkes de bunu biliyor. Bunlar varken benim köylüm tarlasındaki taşı temizleyemiyorken, çünkü jandarma geliyor, ihbar ediyor, bir sürü sıkıntı yaşıyorken, bu vatandaş geliyor burayı bir metre, iki metre kazıyor. Neye göre kazıyor, hangi güce göre kazıyor. Jandarmayı iki defa çağırdık. Bir muhtar çağırdı. Beni iki saat tuttu jandarma karakolunda yarım sayfalık tutanak için ne oldu hiçbir şey yok."

"Direk açarken su borularına zarar vermişler"

Engin Maraşlı ise şöyle konuştu:

"Buraya biz hayrımız için su getirmiştik. Direk yeri kazarken kepçe ile hortumları kırmışlar. Toprağı üzerine atmışlar. Şimdi onları temizliyoruz. Bunlar her yeri dağıtmış yani. Hiçbir doğru yerleri kalmamış. Şurada ilerde köyün şebekesi var, bir gün sonra onu da kıracaklar. Geri yapmıyorlar, öylece bırakıp gidiyorlar. Sayın tarım bakanımız şehirden köye dönme projesi söylüyor ama bizim burada hep meralarımız satıldı hayvanlarımızı otlatamıyoruz. Karşı köye gidiyoruz. Oradaki çobanlarla da tartışmamız oluyor, gidemiyoruz."