Çorum'da Motosikletlere Şok Denetim: 3 Araç Trafikten Men Edildi

Çorum'da polis ekiplerinden şok denetim: 3 motosiklet trafikten men edildi

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde, çeşitli eksiklikleri bulunan araç sürücülerine toplam 86 bin 374 TL para cezası uygulanırken, 3 motosiklet trafikten men edildi.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, trafik ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin katılımıyla Yozgat Caddesi üzerinde şok uygulama gerçekleştirildi. Huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik yapılan denetimlerde, 200 şahsın Genel Bilgi Taraması sorgulaması yapılırken, 90 araçta da alkol ve evrak kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, çeşitli eksiklikleri bulunan 3 motosiklet ise trafikten men edildi. Uygulama kapsamında sürücülere toplam 86 bin 374 TL para cezası kesildi.