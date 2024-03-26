Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Hafızlık ve Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmaları Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da din görevlileri arası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerimi Güzel okuma yarışmaları yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca "2024 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları" müftülüklerce gerçekleştiriliyor.

Din görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesi ve planlı çalışma alışkanlığının kazandırılması amacıyla yapılan Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları" ilimizde de gerçekleştirildi.

Çorum Müftülüğü Toplantı Salonunda yapılan yarışmaya, Çorum il merkezi ve köylerinde görev yapan imam hatip ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer başkanlığında oluşturulan sınav komisyonunda; İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül, Fatih Kaya, Fazıl Saraç ve İl Vaizi Mustafa Tarık Koça yer aldı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer yarışmacıları tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Çorum Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ümit Çalık kimdir? İYİ Parti KIrklareli Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Ümit Çalık kimdir? Ahmet Etem Oruç kimdir? İYİ Parti KIrklareli Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Ahmet Etem Oruç kimdir? İrfan Gökler kimdir? İYİ Parti KIrklareli Babaeski Belediye Başkan adayı İrfan Gökler kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! Hilal Avşaroğlu kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Çelebi Belediye Başkan adayı Hilal Avşaroğlu kimdir? Yakup Düğeroğlu kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Bahşılı Belediye Başkan adayı Yakup Düğeroğlu kimdir? Osman Yıldırım kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Karakeçili Belediye Başkan adayı Osman Yıldırım kimdir? Necmi Demiray kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Delice Belediye Başkan adayı Necmi Demiray kimdir? Kemal Kurt kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkan adayı Kemal Kurt kimdir? Ahmet Ergin kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan adayı Ahmet Ergin kimdir? Hacer Aksoy kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkan adayı Hacer Aksoy kimdir? Vedat Güner kimdir? İYİ Parti Kastamonu Taşköprü Belediye Başkan adayı Vedat Güner kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title