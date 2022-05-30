Çorum Belediyesi'nden serinleten ikram - Haberler

Çorum Belediyesi, sıcakların arttığı bu günlerde parklarda serinlemeye gelen vatandaşlara dondurma ikram etti. Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar, belediyenin dondurma ikramıyla serinledi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar park, bahçe ve yeşil alanlara akın etti. Dinlenmek ve hoş vakit geçirmek için Millet Bahçesi'ni tercih eden vatandaşlara Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla 3 bin adet dondurma ikram edildi. Belediye Tesisler Müdürlüğü çalışanları Başkan Aşgın'ın selamını ileterek Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlara dondurma ikramında bulundu.

Memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, dondurma ikramı için Başkan Aşgın'a teşekkür ettiler. Çorum'u gezmek için gelen vatandaşlar ve öğrenciler de Millet Bahçesi'nde yeşilin tadını çıkartırken, yapılan bu ikram karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Amasya, Sinop ve diğer şehirlerden gelenler, geldikleri illerde böyle bir ikramla karşılaşmadıklarını ifade ederek, Belediye Başkanı Aşgın'a ikramı için teşekkür ettiler. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel