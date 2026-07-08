Mopede dadanan yavru kedi ezilmekten son anda kurtarıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 tekerlekli mopedin altına giren yavru kedi, motosiklet sürücüsünce fark edilerek ezilmekten son anda kurtarıldı. İki kez aracın altına giren yaramaz kedi, motosiklet sürücüsü tarafından uzaklaştırıldı.

Çorlu ilçesi Alipaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde Orion mevkiindeki trafik ışıklarında 3 tekerlekli mopedin altına yavru bir kedi girdi. Yoldan geçen duyarlı bir motosiklet sürücüsü tarafından fark edilen yavru kediye aracın altında ezilmemesi için müdahale edildi. Uzaklaştırılan kedi, yeniden aracın altına girdi. Motosiklet sürücüsü bu kez eliyle yakaladığı kediyi güvenli bir noktaya çekerek, bölgeden uzaklaşmasını sağladı. Yaşanan ilginç anlar ise kameraya yansıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı