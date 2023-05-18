Çorlu'da Kurban Satış Merkezi İçin Kayıtlar Başlıyor

Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklara başlayan Çorlu Belediyesi, kurban satış merkezi için 22 Mayıs’tan itibaren kayıt almaya başlayacak. Kurban Satış Merkezi’nde büyükbaş hayvan satışlarına 15 Haziran 2023 Perşembe günü, küçükbaş hayvan satışlarına ise 20 Haziran 2023 Salı günü itibarıyla başlanacak.

Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklara başlayan Çorlu Belediyesi, kurban satış merkezi için 22 Mayıs'tan itibaren kayıt almaya başlayacak. Kurban Satış Merkezi'nde büyükbaş hayvan satışlarına 15 Haziran 2023 Perşembe günü, küçükbaş hayvan satışlarına ise 20 Haziran 2023 Salı günü itibarıyla başlanacak.

Çorlu Belediyesi Kurban Satış Merkezi'nde yer almak isteyen, Çorlu ve Tekirdağ'da faaliyet gösteren büyükbaş üreticileri 22 Mayıs-2 Haziran 2023, Tekirdağ ili dışından gelecek üreticiler 5-14 Haziran 2023; Çorlu ve Tekirdağ'da faaliyet gösteren küçükbaş hayvan üreticileri 29 Mayıs-9 Haziran 2023, Tekirdağ ili dışından gelecek üreticiler ise 5-19 Haziran 2023 tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek. İşletme tescil belgeleri ve kurbanların işletme döküm listeleri ise başvuru sırasında teslim alınacak.

Üreticiler, başvuru için gerekli işlemler hakkında ayrıntılı bilgiye 444 99 59 numaralı telefonu arayarak ulaşabilecek ya da Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne bizzat başvurarak bilgi sahibi olabilecek.