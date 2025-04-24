İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil

İstanbul'dan sonra üç şehirde daha okullar tatil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

6.2'nin ardından Erdoğan'dan kritik açıklama
İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul beşik gibi! Artçı deprem sayısı endişe verici boyutta
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı

Çorlu'da Deprem Anında Yaşanan Korku ve Panik Kameralara Yansıdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında kafeteryalarda bulunan vatandaşlar, korku ve panik anlarını güvenlik kameralarına yansıttı.

Çorlu'da deprem sırasında yaşanan korku ve panik anları kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde depreme kafeteryalarda yakalanan vatandaşların korku ve panik anları kameralara yansıdı.

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin en yoğun hissedildiği şehirlerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri vatandaşların yaşadığı korku ve panik anlarını ortaya koydu. Çorlu ilçe merkezindeki bazı kafeteryalarda depreme yakalananlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR ŞAHİN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.