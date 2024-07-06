ÇOMÜ Otizm ve Müzik Yaz Okulu öğrencileri gala konseri düzenledi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Devlet Konservatuarı yürütücülüğünde otizmli bireylerin ve ilgili toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak, destek sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen ve eğitim verilen Otizm ve Müzik Yaz Okulu öğrencileri tarafından gala konseri gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Troya Kültür Merkezinde gerçekleşen gala konserini Vali İlhami Aktaş,ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal ve Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Uğur Türkmen, Otizm ve Müzik Yaz Okulu Düzenleme Kurulu Başkanı Didem Çetinkaya, akademisyenler, aileler ve öğrenciler izledi.

Otizm ve Müzik Yaz Okulu öğrencileri tarafından verilen gala konserini ilgi ile izleyen Vali İlhami Aktaş, Otizm ve Müzik Yaz Okulu öğrencileri tarafından verilen gala konserinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi. - ÇANAKKALE