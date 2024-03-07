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ÇOMÜ'de Rektörle Face2Face Etkinliği Düzenlendi

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, öğrencilerle bir araya gelerek etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrencilerin seslerini duyurabilecekleri bir platform sağlandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)'de Rektörle Face2Face Etkinliği düzenlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Mustafa İlker Gülcemal, Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Ali Emre Bilis, Direktör Yardımcısı Doç. Dr. Onur Tatar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek salonunda gerçekleştirilen Rektörle Face2Face etkinliğinde Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Bülent Güven, Öğrenci Kalite Komisyon Başkanı Beyza Hamdiye Güner'in yaptıkları sunumların ardından bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu şunları ifade etti:

"Bugün burada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin yeni umutları, yeni sesleri, yeni temsilcileri olan siz öğrencilerimizle bir araya gelmekten büyük bir onur duyuyorum. Üniversitemizin yönetimine ve karar alma süreçlerine aktif katılımınızla, daha güzel bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışacağımıza olan inancım tamdır. Öğrenci Senatosu, üniversitemizin en önemli demokratik organlarından biridir. Sizler, bu senato aracılığıyla, öğrenci arkadaşlarınızın sesini, taleplerini ve fikirlerini dile getirecek, üniversitemizin eğitim ve öğretim politikalarının şekillenmesinde önemli rol oynayacaksınız. Görev süreniz boyunca, birçok zorluk ve engel çıkabilir. Fakat sizlerin, bu zorlukların üstesinden gelebilecek bilgiye, donanıma ve en önemlisi inanç ve azme sahip olduğunuzu biliyorum. Unutmayınız ki, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, her zaman sizlere destek olacak ve yanınızda olacaktır. Sizlerden ricam, her zaman öğrenci arkadaşlarınızın yanında olmanız, onların haklarını ve menfaatlerini korumak için çaba göstermenizdir. Üniversitemizin akademik ve sosyal atmosferine katkıda bulunacak, daha da güzelleşmesine ve gelişmesine yardımcı olacak fikirler ve projeler üretmenizdir. Bu vesileyle, hepinizi tebrik ediyor, görevlerinizde başarılar diliyorum. Birlikte, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum."

Tiyatro sanatçısı Abdülkadir Katra tarafından sergilenen, Çanakkale Savaşlarından kısa bir kesin anlatan tiyatro oyununun gösteriminin ardından etkinlik soru - cevap şeklinde sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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