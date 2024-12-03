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ÇOMÜ 2025 Yılı Hedefleri için Akademik Sunumlar Düzenledi

ÇOMÜ 2025 Yılı Hedefleri için Akademik Sunumlar Düzenledi
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2025 yılına yönelik hedefleri ve stratejik planları çerçevesinde akademik birimlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, eğitim kalitesinin artırılması ve toplumsal katkı sağlayan projelerin desteklenmesi vurgusu yaptı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2025 yılı hedefleri ve stratejik planları çerçevesinde düzenlenen akademik birim sunumlarının ilki gerçekleştirildi. Toplantıya Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Biga Meslek Yüksekokulu, Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Çan Meslek Yüksekokulu katılım sağladı.

Rektörlük Senato Salonu'nda yapılan toplantıda, Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Genel Sekreter V. Oğuz Ünal, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Erkan Kıllıoğlu, Öğr. Gör. Dr. Tanju Güdük, Sinan Karabulgu, İsmail Ceylan ve Daire Başkanlıkları hazır bulundu. Birimler, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri çerçevesinde mevcut durumlarını değerlendirdi ve 2025 yılı hedeflerini sundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, ÇOMÜ'nün 2025 yılı vizyonuna yönelik planların önemine vurgu yaparak, bu sürecin akademik birimler arası iş birliğini güçlendireceğini belirtti. Ayrıca, eğitim kalitesinin artırılması, araştırma projelerinin teşvik edilmesi ve toplumsal katkı sağlayan projelerin desteklenmesi için hedef odaklı çalışmaların devam edileceğini ifade etti.

Sunumlarda, birimlerin altyapı ve personel yapıları, akademik performansları, ulusal ve uluslararası başarıları ile 2025 yılına yönelik projeleri değerlendirildi. Katılımcılar, bilgi görselleştirme araçları ile desteklenen sunumları aracılığıyla hedeflerini ve ihtiyaçlarını aktardı.

Toplantının sonunda, birimlerden gelen öneriler değerlendirildi ve bu süreçte üniversite genelinde sürdürülebilir bir gelişim için yapılacak çalışmaların önemine dikkat çekildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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