Coğrafya Dersinin Zorunlu Olması Gerekiyor

Demokrat Eğitimciler Sendikası Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç coğrafya dersinin önemine değinerek yıllardır bu dersin seçmeli ders olarak devam ettirilmesini yanlış bulduğunu açıkladı.

Coğrafya dersinin seçmeli statüde devam ettirilmesini sert bir dille eleştirerek, "Coğrafya dersinin seçmeli bir ders statüsüne düşürülmesi bulunduğumuz coğrafya için kabul edilebilir bir durum değildir" diyerek coğrafya dersinin zorunlu hale getirilmesini ve hatta ders saatlerinin artırılarak Ülkeler Coğrafyası, Türkiye Coğrafyası gibi derslerle zenginleştirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Güleç, konuyla ilgili olarak coğrafya camiasındaki bazı sorunlara ışık tutarak şu çözüm önerilerini sıraladı.

Coğrafyanın seçmeli ders olması kabul edilebilir değildir

DES Teşkilatlanma Sekreteri Güleç konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı. "Eskiden olduğu gibi ülkemizin daha iyi tahlil edilip anlaşılması adına bölge bölge ülkemizi ele alan "Türkiye Coğrafyası" dersinin ünite olarak değil bir ders olarak işlenmesi gerekmektedir. Milli değerlerimizin daha iyi ifade edilmesi, milli aidiyetin artırılması hem de milli güvenliğimizin gençlerimiz tarafından öneminin daha iyi anlaşılabilmesi adına müfredata bazı eklemeler yapılması yerinde olacaktır. Yine küreselleşen dünyamızı daha iyi tanımak adına "Ülkeler Coğrafyası" dersi de şarttır. Küreselleşen dünyamızda acaba ülkeleri ne kadar tanıyoruz? Komşularımızı ya da Avrupa'yı, Uzak Doğu'yu ne kadar tanıyoruz? Bu bir vizyon meselesidir. Ülkelerin tanıtımı oldukça yetersiz bir durum arz etmektedir. Küreselleşen Dünyamızı daha iyi tanımak adına "Ülkeler Coğrafyası" dersi muhakkak olmalıdır. Bu konu ünite olarak değil, ders olarak okutulmalıdır. Kanaatimce 11.Sınıf bunun için ideal basamaktır. Bu ders en az milli bilinç çerçevesinde ülkemizi daha iyi tanıtabilmek adına müfredata eklenmesi gerektiğine inandığım "Türkiye Coğrafyası" dersi kadar önemlidir. Lakin bırakınız bu dersleri haftalık ders çizelgesine eklemeyi, 11.Sınıf ve 12. Sınıf Coğrafya dersi seçmeli bir statüdedir. Bu bulunduğumuz coğrafya için kabul edilebilir bir durum değildir. Coğrafya dersinin seçmeli olarak düşünülmesi bile yaşadığımız coğrafyaya gereken değerin verilmediğinin, coğrafyamızın öneminin anlaşılamadığının bir göstergesidir. Coğrafya dersinin matematik, tarih gibi zorunlu olması yerinde bir karar olurdu. Zira bu durum tercihe bırakılamayacak kadar zorunluluk arz eden bir durumdur. Yaşadığımız coğrafya, coğrafya ilmine daha çok önem verilmesi gerektiğini kendisi bizatihi vurgularken gereken önemin verilmemesi üzücü, kaygı vericidir.

Coğrafya seçmeli ders olmaya devam ederse vatanını bilmeyen nesiller yetişir

Coğrafya dersi müfredatı kapsamında Türkiye Coğrafyası ile ilgili bilgilerin her kademeye dağıtıldığı ve ağırlıklı olarak 10-11-12.Sınıflarda yer aldığını lakin meslek liselerinde sadece 9 ve 10.Sınıflarda coğrafya dersi olması nedeniyle meslek liselerine Türkiye Coğrafyası'nın bir bütün olarak sunulamadığı düşülürse "Türkiye Coğrafyası" dersinin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Nitekim 9-10.Sınıflarda zorunlu olan Coğrafya dersi, 11 ve 12.Sınıflarda seçmeli hale getirilmiştir. Coğrafya seçmeli ders olduğu müddetçe, Meslek Liselerinde okuyan gençler, ülkesini tam olarak öğrenemeden mezun olacaklar ve 2 yıl süreyle gördüğü coğrafya bilgisi ile YKS'ye girecekler ya da son sene gidecekleri kurslar vasıtasıyla açıklarını kapatmaya çalışacaklardır. Lakin burada sınava hazırlık süreci kadar vatanını ne kadar öğrendiği de sorgulanmalı ve coğrafyanın vatan sevgisi aşılamadaki rolü unutulmamalıdır." - ERZURUM