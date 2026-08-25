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Zeytinlik arsasını Mehmetçiğe bağışladı

Zeytinlik arsasını Mehmetçiğe bağışladı
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Sakarya'da Aynur Büyük, çocukluk hayali askerliği yapamadığı için İzmir'deki zeytinlik arsasını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı. Törende kendisine teşekkür belgesi verildi, Büyük 'içimden yük kalktı' dedi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Aynur Büyük, çocukluk hayali olan askerlik mesleğini yapamamasının üzüntüsüyle İzmir'in Bayındır ilçesinde bulunan zeytinlik arsasını Jandarma Asayiş Vakfı'na (JAV) bağışladı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı binasında düzenlenen törenle bağışı kabul eden Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürü Emekli Jandarma Tuğgeneral İbrahim Güven, duyarlı davranışından dolayı bağışçı Aynur Büyük'e teşekkür belgesi ve anı plaketi takdim etti. Kabul töreninde Karasu İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanı Teğmen Ceyhun Mert Kurt da hazır bulundu.

"İçimden sanki ağır bir yük kalktı"

Aynur Büyük yaptığı bağışın ardından mutluluğunu dile getirerek, "Ben her zaman düşünüyordum askerime bir şeyler vermeyi, yapmayı. Çocukluğumdan beri ben askerde olmak istedim ama kısmet olmadı. O kadar memnunum ki içimden sanki ağır bir yük kalktı. Mehmetçiğime feda olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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