Çocukların Sesi Dikkatini Dağıttı, Kazaya Sebep Oldu

Arka koltukta oturan çocukların sorusuna cevap verdiği an kaza beraberinde geldi

EDİRNE - Edirne'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Edirne'nin Umurbey Mahallesi'nde 22 AAY 902 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan sürücü Özgür Sipşak, arka koltukta oturan yakınlarının çocuklarının seslenmesiyle arkaya baktığı esnada elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hasar gören araçta bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.