Çocukların Dondurma Hayali Gerçekleşti

Çocukların Dondurma Hayali Gerçekleşti
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Zonguldak'ta Rüzgarlımeşe İlkokulu anasınıfı öğrencileri, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile tanışarak hayallerindeki dondurma yemeğini gerçekleştirdi. Vali ile sohbet eden çocuklar, toplumsal kuralları öğrenmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Zonguldak'ta "Valiyle tanışıp dondurma yemek istiyoruz" diyen çocuklar Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi. Çocuklar tanışan Vali Hacıbektaşoğlu, miniklere elleriyle dondurma ikram etti.

Rüzgarlımeşe İlkokulu 6 yaş grubu anasınıfı öğrencileri, kamu kurumlarının işleyişini yerinde gözlemlemek amacıyla gerçekleştirdikleri etkinlik kapsamında Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocukların uzun süredir kurduğu "Valiyle dondurma yeme" hayali de gerçeğe dönüştü.

Anasınıfı öğretmeni Diren Kılav'ın rehberliğinde gerçekleşen ziyarette çocuklar, hem Valilik makamını tanıdı hem de Vali Hacıbektaşoğlu ile sohbet etme fırsatı buldu. Öğretmenlerinin yönelttiği, "Kuralları uygulayan kişiyi bulsak, ne yapmak isterdiniz?" sorusuna, "Onunla dondurma yemeyi çok isteriz" şeklinde yanıt veren öğrenciler, bu hayallerinin peşinden giderek Vali Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi.

Valilik makamında gerçekleşen buluşmada Vali Hacıbektaşoğlu, minik konuklarıyla yakından ilgilendi. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini dinleyen Hacıbektaşoğlu, tüm çocuklara mutlu ve başarılı bir gelecek dileyerek, bu özel ziyaretin kendisi için de anlamlı olduğunu ifade etti.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan öğretmen Diren Kılav, yaşanan süreci şöyle anlattı:

"Toplum yapısı ve işleyişi hakkında uzun süredir farklı etkinlikler gerçekleştiriyorduk. Toplumun bütünlüğünün ve huzurun sağlanması için kurallar ve bu kuralların idaresinden sorumlu kişiyi yani il valisini merak ediyordu çocuklarımız. Onlara sorduğumuzda 'Eğer bir gün vali ile tanışma imkanın olsa ne yapmak isterdin?' diye, 'Onunla birlikte dondurma yemeği hayal ederdim' diye cevapladılar. Uzun süre bu hayali ertelemek için farklı çalışmalar yaptık ama onlar amaçlarından vazgeçmediler. Biz de bugün bu amaçla, bu hayali gerçekleştirmek için buradayız." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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