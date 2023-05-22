Çocukları suçtan uzak tutmak için bir araya gelen kadınlar binden fazla kişiye ulaştı

Kastamonu'da tanık olduğu olaylardan etkilenen avukatın girişimleri ile hayata geçirilen proje çerçevesinde bir araya gelen kadınlar, çocukları suçtan uzak tutmak ve suça maruz kalmalarını önlemek için binden fazla kişiye eğitim verdi.

Kastamonu'da tanık olduğu olaylardan etkilenen avukatın girişimleri ile hayata geçirilen proje çerçevesinde bir araya gelen kadınlar, çocukları suçtan uzak tutmak ve suça maruz kalmalarını önlemek için binden fazla kişiye eğitim verdi.

Kastamonu'da görev yapan Avukat Nazlı Yılmaz Kaçar, mesleği sebebiyle tanık olduğu olaylardan etkilenerek çocukları suçtan ve suça maruz kalmaktan korumak için Türk Anneler Derneği Kastamonu Şubesi'yle iletişime geçti. Kaçar ve dernek tarafından hazırlanan proje çerçevesinde çocukları suçtan korumak için eğitimler verilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Türk Anneler Derneği Kastamonu Şubesi ve Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen proje ile Kastamonu'da bir araya gelen kadınlar, verdikleri farkındalık eğitimleriyle bin 6 kişiye ulaştı. Avukat, psikolog, doktor ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadınlar, çocuk istismarı ve ihmali, ergenlik sorunları, bağımlılıklar ve aşılamanın önemine dikkat çekmek amacıyla il merkezi ve ilçelerde farkındalık eğitimleri düzenledi. Proje çerçevesinde yargıya taşınan suçlar için de mağdur aile ya da çocuklara destek sağlanacak.

"5 ilçede 11 farklı okula giderek 17 eğitim gerçekleştirdik, bu sayede bin 6 kişiye ulaştık"

2022 yılı Eylül ayında başlatılan projenin kapanış toplantısında konuşan Proje Koordinatörü Avukat Nazlı Yılmaz Kaçar, "Türk Anneler Derneği Kastamonu Şubesi ile birlikte projemize başladık. Bugün kapanış toplantısını gerçekleştirdik. Proje çerçevesinde 5 farklı ilçede bin 6 kişiye yönelik sunumlar ve eğitimler gerçekleştirdik. Bunun 597'si yetişkin. Bu kişilere sağlık, aşı ve hijyen, vatandaş ve çocuk hakları, şiddete karşı önlem gibi konularda eğitimler verdik. Ergenlik döneminde vücutta ve psikolojide görünen değişiklikler, yine şiddetle bağlantılı olarak ihmal ve istismar kavramlarıyla ilgili sunumlar gerçekleştirdik. İhmal ya da istismara şahit olmuş ya da mağduru olmuş birilerini tanıyan ya da sağlık hizmetlerine ulaşamayan, bu hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanamayan kişilere ulaşmaktı" dedi.

"Bazı olayların çoktan gerçekleşmiş olması sebebiyle rahatsız oldum ve bu projeyi hazırladık"

Bazı olayların çoktan gerçekleşmiş olması sebebiyle rahatsız olduğunu ve bu sebeple böyle bir proje hazırladıklarını söyleyen Kaçar, "Benim mesleki anlamda görmüş olduğum ama hukuk anlamında yetişemediğim beni çok rahatsız etti. Uzun zamandır Kastamonu'da faaliyet gösteren ve pek çok kişiye eriştiğini bildiğim Ayten hanımla iletişime geçtim. Onlar da benim yardım çığlığımı yanıtsız bırakmadılar. Hep birlikte bir proje yaparak ihtiyaçları tespit ettik. Kimin neye nasıl ihtiyaçları var ya da yasal süreç işlemeden ya da işledikten sonra okullara ya da sağlık kuruluşlarına ne tür şikayetler gidiyor, bunları araştırdık. Kendi tespitlerimle proje canlanmış oldu. Ayten hanım projenin gerçekleşmesini sağlayan, bana ön ayak olan çok saygı duyduğum bir büyüğüm. Onun tecrübesi ve konulara hakim olmasıyla mümkün oldu diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Annelerin elinde doğru bir şekilde şekillenen bireylerin sağlıklı toplumun oluşmasına da katkı sunduğunu söyleyen Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır da, "Bu proje o kadar kıymetliydi ki bunu Anneler Derneğinin de yapmış olması daha bir anlam kazandırdı" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ise projenin önemine dikkat çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bundan sonra da bizlere ulaşan velilerimize ve öğrencilerimize destek olacağız"

Türk Anneler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ayten Kızıltan da projeyi 17 eğitim programıyla tamamlamaya çalıştıklarını belirterek, "Hedefimize ulaştık. Gittiğimiz okullarda velilerden geri dönüşler oluyor bize. Soru sorup destek istiyorlar, yardım istiyorlar. Bizde yönetim kurulundan arkadaşlarımızla çevremizdeki dostlarımızla bağışçılarımızla birlikte maddi manevi kendilerine destek olmaya çalıyoruz. Bundan sonra da yine bizi arayan velilerimiz öğrencilerimize destek olacağız. Bu sayede projemizin sürdürülebilirliğini sağlamış olacağız" dedi.

Programa Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ile davetliler katıldı. - KASTAMONU