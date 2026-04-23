Çocuklar Türkiye'nin dört bir yanından CİMER'e yazdı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), devletten talebi, geleceğe dair hayali, şikayeti, önerisi olan çocuklar için de başvuru merkezi olmaya devam ediyor. CİMER'e yazan binlerce çocuk, merak ettikleri konularda sorularını yöneltti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan çocuklar, Türkiye hayaline ilişkin mesajlarını CİMER üzerinden paylaştı. Çoğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazılan ve 'Cumhur Dede' hitabıyla başlayan mesajlarında çocuklar taleplerde bulunurken, teşekkürlerini iletip, önerilerini de sundular. 23 Nisan hediyesini isteyen, kar yağışı sonrası okulların tatil olmasını talep eden, soy ağacını, kan grubunu öğrenmek isteyen, kreş dahil okumaya hangi yıl başladığını soran, mahallesinde yapılan park için memnuniyetini dile getiren çocuklar CİMER'e yazdılar.

CİMER'e yapılan başvurularda bazı çocuklar 'Doğumuma kim yardım etti öğrenmek istiyorum', 'Ailemde şehit ya da madalya alan biri var mı?' gibi sorular yöneltirken, bazı çocuklar ise somut proje önerilerini paylaştı. Bir çocuk, ambulans ve itfaiye araçlarının trafik ışıklarını otomatik olarak kontrol edebileceği bir sistem önerisinde bulunurken, bir diğeri deniz akıntılarından enerji üretimine yönelik fikirlerini sıraladı. Bir başka çocuk yaz aylarında yaşanan boğulma vakalarına karşı nehir kenarlarında güvenli yüzme alanları oluşturulmasını isterken, okullarda bölgesel sorunlara yönelik proje çalışmaları yapılması önerisi de getirildi. 'Sizin gibi polis olmak istiyorum' diyerek hayalini paylaşan çocukların yanında, tedavi sürecinde kendisine destek olan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajını ileten, öğretmenlerine teşekkür mesajları yazan çocukların da olduğu belirtildi.

Çoğu başvuru somut karşılık buldu

CİMER aracılığıyla gönderilen çoğu başvurunun somut karşılık bulduğu belirtildi. İstanbul'da yaşayan bir çocuğun çok sevdiği oyuncağının zarar görmesi üzerine yaşadığı üzüntüyü 'Onu çok seviyordum, aynısını bulamadık' sözleriyle yaptığı başvuru üzerine aynı oyuncak kendisine ulaştırıldı. Down sendromlu Melik'in polislerle doğum günü kutlama hayali de gerçekleştirildi. Talasemi hastası bir gencin özel harekat polisi olma hayali, temsili görevle gerçeğe dönüştü. Gaziantep'te yaşayan ve asker olmayı hayal eden bir öğrencinin maddi imkansızlık nedeniyle katılamadığı TEKNOFEST için destek talebi içeren başvurusu üzerine öğrencinin ulaşımı sağlanarak, festivale katılımı sağlandı.

"Gazze'ye barış için gitmek istiyorum" başvurusu dikkat çekti

CİMER'e yapılan başvurular, çocukların sadece talepte bulunan değil aynı zamanda çözüm üreten bireyler olarak farkındalık seviyelerini de ortaya koydu. Başvurularda okullarda görgü kurallarının daha etkin öğretilmesi, 'Sınavlar bizi çok strese sokuyor' diyerek sınav sisteminin daha adil ve psikolojiyi gözeten şekilde düzenlenmesi, çevre için 'Daha az plastik kullanalım' çağrısıyla sıfır atık uygulamalarının artırılması önerileri yanında sokak hayvanları için 'Barınak yapılsın, ben de gönüllü olmak istiyorum' sözleriyle sosyal hizmetlere katkı bildirimlerinin de yapıldığı kaydedildi. CİMER'e yapılan başvurularda, çocukların toplumsal sorumluluk bilincini öne çıkaran 'Deprem olursa ne yapmalıyız, daha fazla eğitim verilsin', 'Siber zorbalık için önlem alınsın', 'Mahallemizde daha fazla yeşil alan olsun' başvuruları yanında global meselelere karşı hassasiyeti yansıtan 'Gazze'ye barış için gitmek istiyorum' başvurusu da dikkat çekti.

CİMER'e Renk Kat Resim Yarışması ilgi gördü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği CİMER'e Renk Kat Resim Yarışması da bu yıl çocuklardan yoğun ilgi gördü. Proje, Türkiye'nin dört bir yanından iletilen resimler ve gösterilen ilgiyle çocukların devletle iletişimini güçlendiren ve farkındalık oluşturan bir kampanyaya dönüştü. Yarışma sayesinde çocuklar CİMER'i daha yakından tanıdıkları gibi, resimlerinin yanı sıra talep ve önerilerini Çocuk CİMER platformu üzerinden iletti.

Çocuk CİMER Platformu çocuklara özel bir başvuru platformu olarak önümüzdeki süreçte aktif hale getirilecek

Vatandaşların talep, öneri ve memnuniyetlerini iletebildiği bir platform olan CİMER; 23 Nisan'ın ruhuna uygun olarak çocukların düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, dinlendiği ve dikkate alındığı bir iletişim zemini sunuyor. CİMER'e Renk Kat Resim Yarışması'nda çocukların resimlerini paylaştıkları Çocuk CİMER Platformu'nun çocuklara özel bir başvuru platformu olarak önümüzdeki süreçte aktif hale getirileceği kaydedildi. Çocuk CİMER ile çocukların CİMER'de daha aktif bir şekilde yer alacağı, eğitici içerikleri ve iletişim çağına ilişkin farkındalık oluşturan uzantılarıyla farkındalıklarının arttırılacağı açıklandı. - ANKARA

