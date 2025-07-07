Çocuklar İçin Eğlenceli ve Öğretici Mutfak Atölyesi

Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi), 2025 yaz döneminde çocukların gelişimini destekleyen birbirinden renkli ve yenilikçi programlarla dolu dolu bir yaz sunmaya devam ediyor.

8-13 yaş arası çocuklara yönelik olarak tasarlanan atölye programında çocuklar, kendi tatlı ve tuzlu tariflerini oluşturarak hem özgüven kazanıyor hem de mutfakla olan bağlarını güçlendiriyor. Malzemeleri hazırlayıp şekillendirme sürecinde çocukların motor becerileri, el-göz koordinasyonu ve dikkatleri gelişiyor. Ayrıca sağlıklı malzemelerle yapılan yemekler sayesinde doğru beslenme alışkanlıkları da kazanıyorlar. Günlük iki grup halinde beş gün süren bu programda çocuklar, gerçek mutfak ortamında tarif hazırlıyor, pişirme tekniklerini öğreniyor ve hijyen kurallarıyla tanışıyor. Bu yönüyle atölye, sadece bir yemek etkinliği değil; aynı zamanda bir yaşam becerisi eğitimi niteliği taşıyor. Eğlenceli ve Uygulamalı Mutfak Atölyesi, Çocuk Üniversitesi'nin disiplinler arası yaklaşımını mutfakla buluşturarak, çocuklara hem lezzetli hem de öğretici bir yaz deneyimi sunuyor. Bu keyifli atölye, küçük şeflerin becerilerini geliştirmesine imkan tanıyor.

"Çocuklar evde aileleriyle de tekrar etmek istiyor"

Programın yürütücüsü Öğr. Gör. Şafak Yüksel Vural atölyeyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Amacımız çocukların erken yaşta mutfakla barışmaları, üretkenliklerini artırmaları ve sağlıklı beslenmeye dair farkındalık kazanmaları. Her gün farklı bir tarif hazırlıyorlar ve mutfağı eğlenceli bir keşif alanı olarak deneyimliyorlar. Gözlemlediğimiz kadarıyla çocuklar büyük bir heyecanla öğreniyor ve tarifleri evde aileleriyle de tekrar etmek istiyor."

"Mutfakta ekip çalışması yapıyorlar"

"Eğlenceli ve Uygulamalı Mutfak Atölyesi" eğitmeni Öğr. Gör. Dr. Emrah Yıldız ise mutfak atölyesinin eğitsel yönünü vurgulayarak, "Bu tür etkinlikler çocukların sadece fiziksel değil; sosyal ve zihinsel gelişimleri açısından da çok kıymetli. Mutfakta ekip çalışması yapıyorlar, sırayla görev alıyorlar, malzeme ölçüyor ve planlama yapıyorlar. Tüm bu süreçler çocuğun gelişimine çok boyutlu katkılar sunuyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR