Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var

13 maddelik talep listesi gündem yarattı, DEM Parti'den açıklama var
Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler

Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu
Türkiye'nin tavuk devine kesilen ceza miktarı büyük tartışma yarattı

Türkiye'nin tavuk devine kesilen ceza miktarı büyük tartışma yarattı
Sevgilisine verdiği 470 bin lirayı icrayla almaya kalkınca bu hale getirdiler

Para gönderdiği sevgilisini icraya verince bu hale getirdiler

Çocuk evlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklardan 10 Nisan Haftası sürprizi

Çocuk evlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklardan 10 Nisan Haftası sürprizi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çocuk evlerinde koruma ve bakım altında kalan çocuklardan 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Emniyet Müdürü Fatih Kaya'ya anlamlı ziyaret gerçekleştirildi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çocuk evlerinde koruma ve bakım altında kalan çocuklardan 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Emniyet Müdürü Fatih Kaya'ya anlamlı ziyaret gerçekleştirildi.

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Ayşe Nur Baysal, Çocuk Kuruluş Müdürü Mehmet Erden ve çocuk evlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla birlikte İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'yı makamında ziyaret etti. 'Aile Yılı' ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen buluşmada, geleceğin polis adayları olan çocuklar, emniyet teşkilatına duydukları sevgiyi ve minnettarlığı dile getirdi. Ziyaret sırasında çocuklarla yakından ilgilenen İl Emniyet Müdürü Kaya, teşkilat olarak çocukların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Ziyaret sonunda, güvenliğin teminatı olan tüm polislerin Polis Haftası kutlanırken, vatan uğruna şehit düşen kahraman polisler rahmetle anıldı, gazilere ise minnet ve saygı mesajları iletildi. - DİYARBAKIR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.