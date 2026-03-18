Çocuk evlerinde kalan minik ellerden anlamlı 18 Mart hediyesi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü çerçevesinde hazırladıkları el emeği magnetleri İl Müdürü Orhan Bayrak'a hediye etti.

Eskişehir'de devlet koruması altındaki çocukların rehabilitasyon ve kişisel gelişim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen atölye çalışmaları anlamlı bir ziyarete dönüştü. Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan çocuklar, el sanatları atölyesinde 18 Mart'ın ruhuna uygun temalarla magnetler tasarladı. Hazırladıkları anlamlı hediyelerle birlikte Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak'ı makamında ziyaret eden çocuklar, hem çalışmaları hakkında bilgi verdi hem de hediyelerini takdim etti.

İl Müdürü ve yardımcılarına anlamlı ziyaret

Ziyaret esnasında çocuklarla yakından ilgilenen İl Müdürü Orhan Bayrak, çocukların milli ve manevi değerleri yaşatma konusundaki duyarlılıklarından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Çocuklar, sadece İl Müdürü Bayrak'a değil, İl Müdür Yardımcılarına da kendi imzasını taşıyan bu özel magnetlerden hediye etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Konuyla ilgili müdürlük açıklamasında, "Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde hizmet alan çocuklarımız, İl Müdürümüz Sayın Orhan Bayrak'ı ziyaret etti. 18 Mart kapsamında el sanatları atölyesinde hazırladıkları anlamlı magnetleri İl Müdürümüze ve İl Müdür Yardımcılarımıza takdim ettiler" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

