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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Eskişehir Öğretmen Akademileri Edebiyat Akademisi kapsamında düzenlenen programda, çocuk edebiyatı yazarı Şebnem Balevi öğretmenlerle bir araya geldi.

"Bir Kitap, Bin Hayal: Çocuk Edebiyatının Büyülü Dünyası" başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğretmenler çocuk edebiyatının zengin dünyasıyla buluşturuldu. Yazar Şebnem Balevi'nin konuk olduğu söyleşide; kitapların çocukların hayal dünyasına, düşünme becerilerine ve gelişim süreçlerine sağladığı katkılar ele alındı. Programda ayrıca çocuk edebiyatının eğitsel ve sanatsal yönleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı