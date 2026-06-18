Cizre'de özel çocuklar için tenis şöleni

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, özel gereksinimli çocukların sosyal hayata katılımını artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen özel gereksinimli çocuklara tenis şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

Cizre Kaymakamlığı, Cizre Tenis Akademisi Spor Kulübü, Cizre Gençlik Merkezi ve Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, özel çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Düzenlenen programa Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Öncel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kurum müdürleri, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri katıldı. Protokol üyeleri, çocukların heyecanına ortak olarak onlarla yakından ilgilendi ve korta çıkarak birlikte tenis oynadı. Uçan balon gösterisi ve coşkulu bir kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik kapsamında, çocuklara gün boyu patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Eğlenceli anların yaşandığı şölende özel çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde tenis aktiviteleri yaparak sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü hissetti. Özel Çocuklara yönelik gerçekleşen etkinlik ile ilgili açıklama yapan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurumlara, gönüllülere ve katkı sunan herkese teşekkür etti. Kaymakam Baycar, özel çocukların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, bu tür destekleyici ve farkındalık oluşturan sosyal etkinliklerin ilçede artarak devam edeceğini vurguladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı