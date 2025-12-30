Cizre Kızılay'dan yolda kalan tır şoförlerine sıcak destek

Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanan Cizre- Nusaybin karayolunda mahsur kalan tır şoförlerinin yardımına Cizre Kızılay Şubesi koştu.

Cizre Kızılay Şubesi, gönüllülerinin de desteğiyle karayolunda araçlarında konaklamak zorunda kalan tır şoförlerine gece ve gündüz sıcak yemek ve çeşitli ikramlarda bulundu. Soğuk havada zor şartlar altında geceyi geçiren sürücülere ulaştırılan yardımlar moral oldu. Alınan bilgilere göre Cizre-Nusaybin karayolunun kısmen açıldığı ve kontrollü şekilde araç geçişlerine izin verildiği öğrenildi. - ŞIRNAK