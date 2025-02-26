Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi

Savcılık, İmamoğlu'nun diploması için harekete geçti
Hizmet dökümünde 'S' harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor

Hizmet dökümünde bu harf olanlar yandı! Emekli maaşları iptal ediliyor
Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan 'altın kart' satışına başlıyor

Trump bu parayı getirene hem vatandaşlık hem de oturma izni verecek
Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi! Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi?

Her şey bu yazıyla başladı! Kiracılara otopark yasağı

Cinsel İçerikli Dolandırıcılığa Dikkat!

Cinsel İçerikli Dolandırıcılığa Dikkat!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde dolandırıcılar, kendilerini avukat veya uzlaştırmacı olarak tanıtarak cinsel içerikli suçlar bahanesiyle vatandaşlardan para talep ediyor. Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu, bu tür dolandırıcılıklara karşı uyarılarda bulundu.

Son dönemde, kendilerini avukat, hukuk bürosu çalışanı veya uzlaştırmacı olarak tanıtan dolandırıcılar, "cinsel içerikli ürün satın alma" veya "cinsel içerikli konuşma yapma" gibi asılsız iddialarla vatandaşları korkutarak, uzlaşma bedeli adı altında para talep ettiği belirtildi.

Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu, bu tür dolandırıcılık girişimlerinin hızla arttığını belirterek, vatandaşların kesinlikle bu tür iddialara inanmaması ve ödeme yapmaması gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, "Gerçek bir uzlaştırma sürecinde, hiçbir avukat, savcı veya polis vatandaşları telefonla arayarak para talep etmez. Bu, tamamen yasa dışıdır ve dolandırıcılık suçunu oluşturur. Türk Ceza Kanunu'nun 158. Maddesi uyarınca, kendini avukat, savcı veya polis olarak tanıtarak para talep eden kişiler, nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemektedir. Bu suçun cezası, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır" dedi.

Dolandırıcıların, genellikle sahte hukuk büroları, sahte avukat isimleri veya resmi kurumları taklit eden telefon numaraları kullanarak mağdurlara ulaştığını belirten Çavuşoğlu işleyiş hakkında vatandaşları uyardı.

Telefon veya Mesaj Yoluyla İlk Temas: Mağdurlara, "Hakkınızda cinsel içerikli bir suçtan dolayı şikayet var, uzlaşma süreci başlatıldı" gibi mesajlar gönderiliyor veya doğrudan aranarak korkutuluyor.

Psikolojik Baskı ve Korkutma: "Adli sicilinize işlenecek, hapis cezası alabilirsiniz, siciliniz temizlenmezse iş bulamazsınız" gibi ifadelerle mağdurlar paniğe sevk ediliyor.

Para Talebi: "Bu iş mahkemeye taşınmadan çözülebilir, karşı taraf uzlaşmaya yanaşıyor, uzlaşma bedeli olarak şu kadar ödeme yapmalısınız" denilerek mağdurlardan ödeme isteniyor.

Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu, bu tür dolandırıcılık vakalarında vatandaşların kesinlikle ödeme yapmamaları gerektiğini vurgulayarak, "Hiçbir avukat, savcı veya polis, telefon üzerinden uzlaştırma veya dava kapatma bahanesiyle para talep edemez. Resmi uzlaştırma süreci bizzat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülür, taraflara resmi tebligat yapılır ve süreç yüz yüze ilerler" dedi.

Uzlaştırma dolandırıcılığına karşı alınacak önlemleri sıralayan Çavuşoğlu, "Size gelen mesajları veya numaraları engelleyin. Kesinlikle ödeme yapmayın. Gelen mesajları veya aramaları delil olarak saklayın. Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunun" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yeni siyasi parti kuruluyor! Başında iş insanı olacak
img

Malatya'da şüpheli ölüm: Beton santralinde erkek cesedi bulundu
img

Evlat vahşeti! Babasını silahla katletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
Köprüde çırılçıplak intihar girişimi

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt

Tamer Karadağlı'dan Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
Sergen Yalçın şampiyonu şimdiden ilan etti

Şampiyonu şimdiden ilan etti
Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL

Hayaldi gerçek oldu! İşte ilk testi geçen uçan otomobilin satış fiyatı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.