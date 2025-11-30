Haberler

Çine'de Zabıta Ekiplerinden Pide ve Izgara Salonlarına Denetim

Güncelleme:
Aydın'ın Çine ilçesinde zabıta ekipleri, pide ve ızgara salonlarına yönelik denetimler gerçekleştirerek ruhsat, hijyen ve gıda muhafaza koşullarını inceledi. Tespit edilen eksiklikler için resmen ihtar verildi ve bazı işletmelere yasal işlem uygulandı. Zabıta, halk sağlığının korunması için denetimlerin süreceğini duyurdu.

Aydın'ın Çine ilçesinde zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren pide ve ızgara salonlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Çine ilçesinde zabıta kiplerce yapılan kontrollerde iş yerleri; ruhsat, hijyen şartları, gıdaların muhafaza şartları ve iş yeri düzeni başta olmak üzere birçok başlık altında incelendi. Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ve mevzuata aykırı durumlarla ilgili işletmelere resmi ihtarlar tebliğ edilirken, gerekli görülen bazı işletmeler hakkında ise yasal işlem uygulandı. Yetkililer, halk sağlığının korunması ve vatandaşlara güvenli hizmet sunulması amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurguladı. - AYDIN

