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Yaz Kur'an Kursları öncesi din görevlileri bir araya geldi

Yaz Kur'an Kursları öncesi din görevlileri bir araya geldi
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Aydın'ın Çine ilçesinde Haziran ayı mutat toplantısı ve Yaz Kur'an Kursları Hizmet İçi Eğitim Semineri düzenlendi. Toplantıda din hizmetleri değerlendirilirken, ilk yardım ve mahremiyet eğitimi de verildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde Haziran ayı mutat toplantısı ile Yaz Kur'an Kursları Hizmet İçi Eğitim Semineri gerçekleştirildi.

Çine İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda, İlçe Müftüsü Yahya Ofşin başkanlığında düzenlenen toplantıya merkez ve mahallelerde görev yapan imam-hatipler, müezzin-kayyımlar ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İlçe Müftüsü Yahya Ofşin'in açılış konuşmasıyla devam etti. Toplantıda din hizmetlerinde çalışma birliğinin sağlanması, yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi, görüş alışverişinde bulunulması ve 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı. Programa katılan Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş de din görevlileriyle bir araya gelerek sohbet etti. Güneş, 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları'nda görev alacak personele başarı dileklerini iletti.

Seminer kapsamında Çine İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Sibel Güngördü tarafından katılımcılara temel ilk yardım eğitimi verildi. Ardından müftülük personeli tarafından Yaz Kur'an Kurslarının önemi, kurslarda uygulanacak eğitim stratejileri ile dini bilgiler öğretim yöntemleri hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Programın son bölümünde ise İlçe Vaizi Havva Aslan tarafından mahremiyet eğitimi verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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