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Çınarcık Şoförler Odası'ndan ilçe girişine döner kavşak çağrısı

Çınarcık Şoförler Odası'ndan ilçe girişine döner kavşak çağrısı
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Çınarcık Şoförler ve Otomobilciler Odası, ilçe girişinde artan trafik yoğunluğu ve kazaların önlenmesi için modern bir döner kavşak yapılmasını talep etti. Oda Başkanı Tahsin Kalfa, güvenlik ve ulaşım rahatlığı için ilgili kurumlara çağrıda bulundu.

Çınarcık Şoförler ve Otomobilciler Odası, ilçe girişinde yaşanan trafik yoğunluğu ve meydana gelen kazaların önüne geçilmesi amacıyla ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Oda Başkanı Tahsin Kalfa, bölgeye modern bir döner kavşak yapılmasının hem trafik güvenliğini artıracağını hem de ulaşımı rahatlatacağını belirtti.

Kalfa, özellikle yaz aylarında ilçe girişinde araç trafiğinin ciddi şekilde arttığını ifade ederek, kontrolsüz dönüşler, yoğun yaya hareketliliği ve farklı yönlerden gelen araçların oluşturduğu riskler nedeniyle sık sık trafik kazalarının yaşandığını söyledi. Mevcut kavşak düzeninin artan trafik yükünü karşılamakta yetersiz kaldığını kaydeden Kalfa, bu durumun sürücüler ve vatandaşlar açısından endişe oluşturduğunu dile getirdi.

Çınarcık'ın yılın büyük bölümünde yoğun ziyaretçi ağırlayan turizm ilçesi olduğuna dikkat çeken Kalfa, hafta sonları ve tatil dönemlerinde trafik yoğunluğunun katlanarak arttığını belirtti. İlçe girişine yapılacak modern bir döner kavşağın trafik akışını daha düzenli hale getireceğini, araç hızlarını kontrol altına alacağını ve bekleme sürelerini azaltacağını ifade etti.

Döner kavşak uygulamalarının birçok il ve ilçede başarılı sonuçlar verdiğini vurgulayan Kalfa, "Sürücülerimizin, yolcularımızın ve tüm vatandaşlarımızın güvenliği adına ilçemizin girişine döner kavşak yapılmasını talep ediyoruz. İlgili kurumlarımızın bu çağrımızı değerlendirerek gerekli çalışmaları en kısa sürede başlatmasını bekliyoruz." dedi.

Kalfa, "Trafikte kaybedilecek tek bir canın bile telafisi yoktur. Daha güvenli bir Çınarcık için konunun takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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