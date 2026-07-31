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Çin, yerli yapay zekasını Open Al ve Anhropic çıktıları ile kendi kaynakları ile eğitti

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Çin, savunma kabiliyetlerini geliştirmek için OpenAI ve Anthropic tarafından geliştirilen önde gelen ABD yapay zeka modellerinin çıktılarını kullanarak yerli yapay zeka sistemlerini eğitti.

Çin, savunma kabiliyetlerini geliştirmek için OpenAI ve Anthropic tarafından geliştirilen önde gelen ABD yapay zeka modellerinin çıktılarını kullanarak yerli yapay zeka sistemlerini eğitti.

Reuters'ın 80'den fazla Çin akademik makalesi ve patentini incelemesine göre, Çinli askeri araştırmacılar, Çin'in savunma kabiliyetlerini geliştirmek için OpenAI ve Anthropic tarafından geliştirilen önde gelen ABD yapay zeka modellerinin çıktılarını kullanarak yerli yapay zeka sistemlerini eğitti. Belgeler, güçlü yapay zeka sistemlerinin ürettiği çıktıların, yerel sistemlerde çalıştırılabilecek daha küçük ve uzmanlaşmış modelleri eğitmek amacıyla kullanıldığı "model damıtma" tekniğinin yaygın biçimde kullanıldığını gösteriyor. Pekin'deki askeri istihbarat birimi PLA 96941 Birimi araştırmacılarının geçen yıl yayımladığı bir makalede, hassas askeri kaynak kodunu işlemek için OpenAI'nin GPT-3.5 modelinin kullanıldığı ve elde edilen çıktılarla tamamen Çin askeri ağlarında çalışacak yerli bir modelin eğitildiği anlatılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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