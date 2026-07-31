Motosikletin çarptığı inek öldü; kaza kamerada

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde motosikletin çarptığı inek öldü. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Cumayeri ilçesi Çevrik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, yola çıkan ineğe çarptı. Motosiklet sürücüsü düşmekten son anda kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsüne ayakta müdahale edilirken, ineğin öldüğü belirlendi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı