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Tibet'te Baraj Gölü Taştı, Arama Kurtarma Yeniden Başladı

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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde heyelan sonucu oluşan baraj gölünün taşmasıyla kesintiye uğrayan arama kurtarma çalışmaları, 681 personel ve 113 araçla yeniden yoğunlaştırıldı. Uzmanlar bölgeye sevk edildi, enkaz temizliği risk devam ettiği için ertelendi.

Çin'in Nepal sınırındaki Tibet Özerk Bölgesinde oluşan baraj gölünün bugün taşmasının ardından ara verilen arama kurtarma çalışmaları yeniden yoüunlaştırıldı.

Çin resmi medyası, Nepal'de çarşamba günü meydana gelen heyelan sonucu Çin'in Nepal sınırındaki Tibet Özerk Bölgesinde oluşan baraj gölünün bugün taştığını ve arama çalışmalarının durduğunu duyurmuştu. Çin ve Nepal sınırındaki Gyirong'de yaşanan felaketin ardından arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı. Toprak altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışan toplam 681 itfaiye ve kurtarma personeli ve 113 araç çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı Şanghay Yangın Araştırma Enstitüsü'nden toplam 13 uzman da bölgeye ulaşarak çalışmalara katılıyor.

Yetkililer, Gyirong limana yaklaşık 3 kilometre mesafede biriken enkazın, bölgedeki risk ortadan kalkana kadar güvenli bir şekilde temizlenemeyeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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