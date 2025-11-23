Çin Büyükelçisi Mardin'deki Dualı Sultan Gömlekleri Sergisini Ziyaret Etti

(MARDİN) - Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Mardin'de açılan "Dualı Sultan Gömlekleri Sergisi"ni ziyaret etti.

Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ve hattat Mehmet Vanlıoğlu ve ekipleri tarafından titizlikle hazırlanan sergi, Osmanlı dönemine ait sultan gömleklerini modern sanat anlayışıyla buluşturarak ziyaretçilere özgün bir kültürel deneyim sunuyor.

Mardin'in köklü tarihinden ilham alan eserlerin yer aldığı çalışma hem ulusal hem de uluslararası sanatın çağdaş örneklerini bir araya getiriyor.

Sergide, Osmanlı dönemine ait sultan gömleklerinin yanı sıra dönemin sanat ve inanç dünyasını yansıtan nadide parçalar da bulunuyor.

Sergiyi, Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyet de ziyaret etti. Jiang Xuebin, sergide yer alan tarihi ve kültürel değere sahip eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Büyükelçi Xuebin ayrıca Mardin'in kültürel mirası hakkında da bilgilendirildi.