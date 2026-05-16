CİMER'e yapılan başvurular karşılıksız kalmadı: Kimi huzur evine yerleştirildi kimi teşekkür mesajı gönderdi

Vatandaşın talepten şikayete bilgi arayışından kamu hizmetine teşekküre kadar her alanda başvurularını karşılayarak ilgili kamu kurumları üzerinden çözüme aracılık eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), vatandaşlardan gelen farklı talep ve şikayetleri açıkladı.

Bu çerçevede Çanakkale'de cinsel istismara uğrayan 16 yaşındaki kız çocuğunun istismarcısı tarafından kaçırılmaya çalışıldığı, tehditleri nedeniyle okula devam edemediği iddialarına konu başvurunun Milli Eğitim Bakanlığı'na iletilmesi üzerine eğitimin devamlılığı için gerekli tedbirler alınarak öğrencinin nakil işlemi gerçekleştirildi.

Yaşı küçük bir kız çocuğunun evlendirilmesine mani olunmasını isteyen bir vatandaşın başvurusu üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Tüm hazırlıkları tamamlanan düğün iptal edildi, 16 yaşındaki kız çocuğu hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa istinaden gerekli çalışmalar icra edildi.

Kadın sığınma evine yerleşen annesine boşanma davası açmamasını telkin eden mektubunun iletilmesini isteyen oğlunun tehdit içerikli başvurusu üzerine yetkililer harekete geçti. Kadının korunmasına ilişkin güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Erzurum'da uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

Erzurum'da bir mahallede yasaklı madde ticareti yapıldığı ve çocukların suça sürüklendiğine ilişkin yapılan başvurular üzerine İçişleri Bakanlığı hızla harekete geçti. 16 şahsın kimlik bilgilerinin tespit edilerek NARKO operasyonlar genişletildi. Yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bölgede suç unsurlarına yönelik operasyonel süreç devam ediyor.

Yaşlı teyzenin mağduriyeti, CİMER'e yapılan başvuruyla giderildi

Aksaray'da sabıkalı oğlunun yaşlılık maaşını alması nedeniyle gün ışığı almayan, nemli, küflü bir ortamda ağır şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışan, çok istediği huzur evine yerleşemeyen yaşlı teyzenin talebi bir hafta gibi kısa bir sürede karşılandı. Sağlık sorunları yaşayan kadın, devlet koruması altına alındı, acil olarak huzurevine yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

Madde bağımlısı kişinin okuldaki görevlendirmesine son verildi

İzmir'de bir ilköğretim okulunda görev yapan kamu çalışanının madde bağımlısı olduğu, okulda ve parklarda çocukların gözü önünde sürekli olarak madde kullandığına ilişkin başvurunun Milli Eğitim Bakanlığı'na iletilmesi ardından hızla inceleme başlatıldı, şahsın okuldaki görevlendirilmesine son verildi.

Sahte şeyhe soruşturma

Diyarbakır ili Kulp ilçesinde kendisini şeyh olarak tanıtan, vatandaşların dini duygularını sömüren ve kız çocuklarını da taciz ettiği iddia edilen kişiye yönelik CİMER'e yapılan müracatlar üzerine ilgili kurumlar hızla harekete geçti. Göz altına alınan şahıs, ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Dava sürüyor.

Devletimi yanımda hissettiğim için teşekkürler

Şanlıurfa Akçakale'de ikamet eden 3 ailenin ve çocuklarının insani dramını ihbar eden CİMER başvurusu, ilgili kurumların devreye girmesiyle çözüme kavuşturulurken, devletin her açıdan desteğini gören aileden CİMER'e teşekkür başvurusu yapıldı. İşsizlik konusunda sesinin duyulmasını istediği için yaptığı başvuru karşısında devletin birçok kurumu tarafından kendisiyle yakından ilgilenildiğini belirten vatandaş CİMER'e, "Benim tek sıkıntım işsiz olmaktı onlar da ellerinden gelen yardımı gösterdiler. Teşekkür ederim" diye yazdı. - ANKARA

