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Çilimli Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından düzenlenen meslek tanıtım projesi kapsamında öğrenciler Düzce Üniversitesi'ni gezdi

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Çilimli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 8. sınıf öğrencileri, meslek tanıtım projesi çerçevesinde, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nu gezdi. Konuk öğrenciler, Gastronomi bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri ile bir araya gelerek aşçılık mesleği ve gastronomi hakkında bilgi, görüş ve önerileri dinledi, merak ettikleri soruların cevaplarına ulaştı. Ziyaret, günün anısı için gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Çilimli Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından düzenlenen ve Çilimli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 8. sınıf öğrencileri, meslek tanıtım projesi çerçevesinde, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nu gezdi.

Konuk öğrenciler, Gastronomi bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri ile bir araya gelerek aşçılık mesleği ve gastronomi hakkında bilgi, görüş ve önerileri dinledi, merak ettikleri soruların cevaplarına ulaştı. Öğretim Görevlileri Vedat Kayış ve Atıf Akkil ise mutfak yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verdi ve konuk öğrencilerin uygulamada gerçekleştirdikleri tabakları değerlendirdi.

Ziyaret, günün anısı için gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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