Çilek Kurs Merkezi Öğrencileri, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni Ziyaret Etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğrencileri, 'Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni ziyaret etmeye başladı. 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' ilkesiyle öğrencilere farklı alanlarda deneyimler kazandırmaya öncülük eden Büyükşehir Belediyesi, derslerin haricinde de pek çok alanda fırsatlar sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ilk olarak, Çilek Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde LGS hazırlığı gören öğrenciler İklim ve Çevre Bilim Merkezi ile buluştu. Önümüzdeki günlerde de diğer merkezlerdeki öğrenciler düzenli aralıklarla merkeze ziyaretlerini sürdürecek.

Merkeze, Çilek Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nden toplam 120 LGS hazırlık öğrencisi gelerek, 6 gruba ayrıldı ve her bir gruba birer eğitmen eşlik etti. Eğitmenler; iklim, bilim ve çevre ile ilgili düzenekler hakkında öğrencileri bilgilendirirken, deney olanakları da sundular. İlk olarak planetaryumda astronotla alakalı film izleyen öğrenciler, ardından deney alanlarını gezdi. Öğrenciler böyle bir deneyime ortak olmanın mutluluğunu yaşarken, merkezi de çok beğendiklerini ifade etti.

MERKEZ, BUGÜNE KADAR TOPLAM 17 BİN 100 KİŞİYİ AĞIRLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1 Kasım 2023 tarihinde kapılarını açan 'Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi', bugüne kadar toplam 17 bin 100 kişiyi ağırladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan merkez, Cumhuriyet'in 100. yılında gençlere ve çocuklara armağan edilmişti. Gençler ve çocuklar, 'Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi' sayesinde, bilimin ışığında deneyimler elde etmeyi sürdürüyor. İklim ve çevre temasıyla çocuklara çevre konusunda bilinç kazandırılması hedeflenen merkez; 70'den fazla interaktif deney düzeneğinin yanı sıra, Türkiye'nin en büyük kapasiteli ve en büyük perde çapına sahip planetaryumuna sahip. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde açılan bilim merkezi, randevu sistemi ile öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN HAYATLARINDA, BU ALANDA BİR DURUM DEĞİŞİKLİĞİ YARATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şube Müdürü Onur Sevin, "İklim ve Çevre Bilim Merkezimizde bugüne kadar 17 bin 100 misafirimizi ağırlamış bulunuyoruz. Bunlardan 12 bini çocuk yaş gruplarında olup, yaklaşık 5 bin kişi de yetişkin vatandaşlarımızdan oluşuyor" dedi. Merkezde öğrencilere interaktif deney düzenekleriyle beraber, hayatlarında ve okul aşamalarında öğrendikleri deneyimleri somutlaştırarak öğretmeyi hedeflediklerinden söz eden Sevin, "Bilim Merkezi olarak temel hedefimiz; öğrencilerimizin çıktıktan sonra buradaki öğrendikleri bilgilerle, hayatlarında bu alanda bir durum değişikliği yaratmayı hedefliyoruz. İklim ve Çevre Bilim Merkezimize ziyaretler devam ediyor. Randevulu sistemle hafta sonu vatandaşlarımız ve öğrenci gruplarımızı alıyoruz. Hafta içinde de okul gruplarımızı, yine randevulu bir şekilde ağırlamayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLER MERKEZDE, YERİNDE GÖZLEM YAPARAK ÖĞRENİYOR"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Sorumlusu Umut Demirkan, öğrencilerin bilimle daha yakından ilgilenmeleri amacıyla onları 'Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ne getirdiklerini ifade ederek, "Biz bunu düzenli bir şekilde yapacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin sadece okullardaki ödevlerine yardımcı olmakla kalmıyor ya da onları sadece sınavlara hazırlamıyoruz, aynı zamanda akademik farkındalık kazandırmak da istiyoruz. Bu bağlamda da merkezimize getirdik. Merkezimizde planetaryum var. Burada öğrencilerimiz çeşitli gösterimlere tabi oluyor ve bunlarla beraber uzay hakkında bilgi sahibi oluyor. Aynı zamanda güncel sorunları ve soyut olan bazı konuları deneysel aktivitelerle somutlaştırarak, yerinde gözlem yaparak öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.

Merkezi ziyaret eden öğrencilerden Emine Eroğlu, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni oldukça eğlenceli ve teknolojik bulduğunu ifade ederek, "Burada iyi bir eğitim veriyorlar ve neler yapılması gerektiğini söylüyorlar. Gökyüzünü izlerken çok etkilendim ve daha önce uzayı hiç bu kadar detaylı görmemiştim. Filmde de anlatılması gerekenlerin çok iyi anlatıldığını düşünüyorum" dedi. Deney alanlarını oldukça faydalı bulduğunu söyleyen Eroğlu, "Plastik atık, kağıt ve evde kullandığımız bitkisel yağların nereye gittiğini ve nasıl dönüştüğünü öğrendik. Buraya ilk kez geldim ve çok etkilendim" ifadelerini kullandı.