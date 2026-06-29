"Çilek Dolunayı" Yozgat'ta da Görüldü

Kamera: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Gökyüzünün en dikkat çeken doğa olaylarından Çilek Dolunayı Yozgat'tan da çıplak gözle izlenebildi.

Kuzey Amerika'daki yerli kabilelerin çilek hasadı dönemine denk gelmesi nedeniyle "Çilek Dolunayı" olarak adlandırılan dolunayın yaz aylarının başlangıcını da müjdelediğine inanılıyor.

Çilek Dolunayı, dün gece gökyüzünde en net haliyle izlenebildi. İsmini renginden değil, haziran ayında başlayan çilek hasadı döneminden alan bu dolunay, açık havada ve ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde büyüleyici manzara sundu.

Kaynak: ANKA