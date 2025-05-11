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Çıldır MYO Öğrencilerinden Ardahan Adliyesine Teknik Gezi

Çıldır MYO Öğrencilerinden Ardahan Adliyesine Teknik Gezi
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Çıldır Meslek Yüksek Okulu Adalet Programı öğrencileri, Ardahan Adliyesine düzenledikleri teknik gezide yargılama süreçleri hakkında bilgi sahibi oldular ve mesleklerini yerinde gözlemleme fırsatı buldular.

Çıldır Meslek Yüksek Okulu Adalet Programı öğrencilerine yönelik Ardahan Adliyesine teknik gezi düzenlendi.

Çıldır MYO Adalet programı öğrencileri Ardahan Adliyesine teknik gezi düzenlendi. Yapılan etkinlikle öğrencilerin motivasyonlarını artırmak ve alanlarıyla ilgili gözlem yapabilmelerine olanak tanındı Çıldır MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cenap Özdemir ve Hukuk Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Onur Çelik tarafından koordine edilen etkinlikle öğrenciler yargılama süreçleri hakkında bilgi sahibi olma ve konu hakkında deneyim kazanma imkanı bulmuşlardır. Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut'un izni dahilinde yapılan ve Ardahan Barosu Başkanı Murat Yolçu'nun eşlik ettiği gezide duruşma salonları ve adliyenin çeşitli bölümleri öğrencilere tanıtılmıştır. Adalet Programı öğrencileri hakim, savcı ve avukatlık mesleklerini bizzat tanımış olup, teknik gezi sayesinde hukuksal süreçleri sahada gözlemleme fırsatı buldu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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